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「團隊挺團隊」也不行？ 白營一度喊不出席

「三子合體」差點變藍白離心 盧秀燕深夜出手

國民黨台中市長參選人江啟臣今（4）日上午成立競選總部，原本準備以韓國瑜、盧秀燕、侯友宜「三子合體」作為活動最大亮點，沒想到大會前夕，藍白合隱憂被搬上檯面！民眾黨台中隊原規劃由秘書長周榆修率6名議員參選人共同出席，卻因一度傳出拒絕白營小雞上台，民眾黨中央委員江和樹深夜發文曝「若我們的到場會讓主辦團隊為難，那我們就不造成困擾」，引發小草不滿，台中市長盧秀燕急電民眾黨主席黃國昌，重新確認民眾黨台中隊都能上台，化解原本「三子合體」差點變成「藍白離心」的危機。年底九合一大選，台中號稱是藍白合示範區，江和樹昨天深夜突然在臉書曝光，江啟臣團隊不讓白營小雞上台一事，並表示「原本期待能一起出席、展現合作，現在安排有了變化，我們尊重，也只能遺憾」，並誠心祝福江啟臣競選總部成立大會順利，也祝福江啟臣順利當選。此篇發文立即引起部分民眾黨支持者不滿，新愁舊恨全湧上，小草留言質疑「別忘了當年牠們怎麼設計柯P」、「國民黨真的什麼不會，背刺同盟一流，早點劃清界線也比較好」，甚至形容「有點像人前手牽手，背後插一刀」。由於江啟臣競選總部成立地點在西屯區參選人劉芩妤選區，她第一時間回應「不能去，那我就認真跑行程」，成為留言區最受矚目的聲音。據了解，在協調過程中，江和樹曾表示，民眾黨團隊可以不必助講，只要全體能一起上台，象徵藍白合、「團隊挺團隊」即可，仍未獲同意，讓前幾天才在夜市和江啟臣合體、喊「江江好」的他相當不滿。相關發文引發媒體報導後，約2小時情勢突然逆轉，江和樹再發文更新，表示主辦團隊稍早來電，確認民眾黨台中隊夥伴都能上台，台中隊將依最新安排出席。不過，這波急轉彎並未完全平息白營支持者的不滿，留言再度湧入，有人酸「每次搞臭了才來補救，好像施捨一樣，真的是脫褲子放屁，很不會做人」，也有人要江和樹拿出骨氣，直問「搞成這樣子還去？腰桿挺直一點好嗎」，顯示這場登台風波雖然暫時落幕，藍白支持者之間的情緒卻已被撩起。原本外界期待韓國瑜、盧秀燕、侯友宜「三子」同台力挺江啟臣，沒想到競總成立大會還沒正式登場，藍白合作卻先因「誰能上台」掀起波瀾，從「全隊不出席」到「全隊都能上台」，短短數小時劇情急轉彎，也讓原本聚焦「三子合體」的活動，多了一齣藍白上台風波。據了解，扭轉局勢的人正是「三子」之一的台中市長盧秀燕。江和樹發文後，一度不接任何藍營人士電話，盧秀燕深夜致電民眾黨主席黃國昌，再三針對此事表達歉意，並說明可能是幕僚傳達過程出現誤會；經黃國昌與周榆修討論，相關安排才出現轉折。據了解，後續由民眾黨創黨主席柯文哲致電江和樹，表示已與江啟臣親自確認，民眾黨台中隊最終可以全員上台，才讓這場風波暫時落幕。原本要展現藍營「三子合體」氣勢的江啟臣競總成立大會，也因這場插曲意外成為藍白合作的一次現場考驗。