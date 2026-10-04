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台北交通新制即將上路！重機停車「10/6起全市6.3萬機車格可停」

將於2026年10月6日起進入2.0計畫新階段，正式開放約6.3萬席公有路邊收費機車格供大型重型機車停放。

▲台北市停車管理工程處宣布「機車與大型重機共用格位試辦2.0計畫」，將開放約6.3萬席公有路邊收費機車格供大型重型機車停放。（示意圖／取自pixabay）

重機族停車有新規定了！停放方式、收費規定一次看

▲共用停車格採計次收費，重機須按照標誌停放，有些地方需要斜停2格。（圖／讀者提供）

免費機車格不能亂停！重機族違規秒罰1200元

▲台北市停管處表示，開放範圍並非涵蓋台北市所有機車格，大型重型機車若停在未納入收費的巷弄機車格，或停入設有特殊禁停標誌、標線及禁停時段之路段，將依規定最高開罰1200元罰鍰。（圖／讀者提供）

重機族注意了！根據台北市停車管理工程處日前表示，《NOWNEWS今日新聞》整理台北重機停車新制規定，提醒民眾留意新規定小心挨罰。台北市停車管理工程處自114年宣布「機車與大型重機共用格位試辦計畫」，根據前期試辦蒐集意見，超過50%市民支持新制，並未對一般機車停放造成衝擊，因此決定將試辦範圍擴大。新制上路後，未來凡路邊機車停車格已公告收費，且於一般機車可停放時段內（禁止停車時段除外），大型重型機車即可依規定停放，並可採「斜向停放2個機車格位」方式，如果因車身尺寸較大、加裝箱體等需求，可改停放既有汽車停車格，並依汽車停車費率計收。重機可採斜向停放2個機車格位，以防影響他人。若因車身較大、加裝箱體等需求，也可停放汽車停車格，但要依汽車停車費率收費。一般計次路段40元／次；一般計時路段為20元／小時（停車當日收費上限100元）。：同一格位首次停放前20分鐘收費0元；第2次停放第21分鐘至第40分鐘收費40元；自第41分鐘起即超過可停放時間，屬於違規停車。台北市停管處表示，開放範圍並非涵蓋台北市所有機車格，大型重型機車若停在未納入收費的巷弄機車格，或停入設有特殊禁停標誌、標線及禁停時段之路段，根據《道路交通管理處罰條例》第56條規定，依法可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰。最後提醒民眾，在停車前應先確認現場格位、可停放時段及收費規定，並依規定妥適停放，共同維護路邊停車秩序及其他用路人停車權益，停管處強調，新制上路後將加強停放及收費規定，讓騎士可以更清楚掌握新制內容。