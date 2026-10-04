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韓國男團Block B成員金有權在粉絲之間向來以脾氣不好聞名，因此大家開玩笑時總會注意尺度，沒想到近日有人在他的付費聊天室中，逼他承認「台灣是中國的」，他直接霸氣回應：「我是韓國人，別對我說這種話。」近日有粉絲在金有權粉絲付費聊天室，用簡體中文寫下「台灣難道不是中國的？」而金有權看到直接回覆了那條訊息，「台灣為什麼是中國，請自行處理，不要對我說這種話，因為我是韓國人。」沒想到接下來，該粉絲還繼續發，「你觸碰到了中國人的底線。」金有權更是直接回應，「我其實個性沒那麼好，停下，明明可以不看卻不去做。」超霸氣回應掀起許多討論。金有權（U-Kwon）是男團Block B成員，團內主要負責副唱及舞蹈，因舞台表現亮眼、舞技扎實受到粉絲喜愛，他也曾以小分隊BASTARZ活動，推出〈品行ZERO〉、〈準備好了嗎〉等歌曲。