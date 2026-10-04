兩人合計3.06億美元的薪資在季後賽首戰就立刻兌現了他們的巨大價值

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3年6600萬美元合約的第2年

以4年2億4000萬美元（約新台幣76.8億元）的驚人天價合約轉戰道奇

本場擔綱先發重任的左投史庫柏，主投6局僅被敲出2支安打，狂飆7次三振

他真的是非常特別的存在，這正是我們當初透過交易網羅他的原因

洛杉磯道奇隊在2026年國家聯盟分區系列賽（NLDS）首戰，以5：3擊敗亞特蘭大勇士隊，為挑戰史無前例的世界大賽三連霸霸業，踏出了穩健的第一步。這場比賽的勝利方程式，不僅展現了道奇強悍的打線深度，更印證了球團堅決「撒幣補強」是有效果的。重砲外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）與「億元男」塔克（Kyle Tucker），，先發投手史庫柏（Tarik Skubal）更是展現大投手價值，首秀6局失1分的穩健表現，帶給球隊安定感。道奇隊的可怕，只有在季後賽才會完全展現。道奇首戰G1能取勝，4局下半那發打破僵局的先馳得點兩分砲是關鍵。擔綱先發左外野手的赫南德茲，在面對勇士第二任投手梅德羅斯（Victor Mederos）時，逮中一顆失投的卡特球，一棒將球掃向左中間方向看台。這發擊球初速高達176.9公里、飛行距離達131.4公尺的特大號全壘打，展現了赫南德茲極具破壞力的揮擊。赫南德茲在去年季後賽就曾狂轟5發全壘打，證明自己是為大場面而生的「十月先生」。今年是他，雖然赫南德茲對於比賽的態度和守備問題，始終會讓外界對於他頗有微詞。但這位超級重砲一到季後賽就穩定輸出，相信這一筆錢是花得很值得。如果說赫南德茲的開轟是打下基礎，那麼塔克在6局下半那發拉開比分的兩分砲，則是錦上添花、讓道奇球迷吃下定心丸、甚至上演「大型翻車現場」的關鍵一擊。塔克在去年季後賽結束後，。然而，他在例行賽的表現卻慘遭滑鐵盧，整季打擊率僅2成33，敲出17轟、70分打點，低迷的成績讓他整個賽季飽受洛杉磯球迷的批評與質疑。但真正的巨星，懂得在最關鍵的時刻甦醒。6局下半，塔克逮中直球，一棒將球送上右外野看台，這發轉隊後的季後賽首轟，不僅幫助球隊奠定勝基，更瞬間扭轉了球迷對他的評價。社群媒體上立刻充斥著「這就是我們簽他的原因」、「十月先生歸位」等讚美之詞。塔克賽後也自信表示：「這就是我來這裡打球的目的。我們有機會成就一番偉業，我會為此傾盡全力。」除了打線上的重金補強，道奇在投手丘上的交易操盤同樣在季後賽首戰收到完美成效。，僅在6局上因失投挨了一發陽春砲失掉1分，以近乎完美的壓制力力保球隊領先優勢，順利收下季後賽勝投。對於史庫柏的優異表現，當家一壘手弗里曼（Freddie Freeman）賽後讚不絕口：「。他是一位為大舞台而生的大心臟投手，今天也徹底證明了這一點。看著他狂飆高達100英里的速球，搭配曲球、滑球與變速球交互運用，真的非常精彩。」捕手搭檔史密斯（Will Smith）也盛讚，在逼近攝氏38度的極端高溫下，史庫柏的表現堪稱無懈可擊。這筆交易不僅完美填補了道奇先發輪值的空缺，更讓球隊在短期決戰的季後賽舞台上，擁有一張能穩定軍心的絕對王牌。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後給予兩位新同學極高評價，更直言「贏下第一戰絕對非常重要」。道奇高層在休賽季砸下重金網羅塔克與赫南德茲，看中的就是他們過往在季後賽展現的強大抗壓性與關鍵一擊的能力。例行賽的數據固然重要，但在短期決勝的十月戰場上，能把球扛出全壘打牆外、一棒定音的打者，才是決定系列賽走向的關鍵。投手方面，球隊繼續將上一季就很豪華的輪值進一步升級，史庫柏加入讓道奇擁有一名賽揚級別的超級先發，再加上山本由伸、史奈爾、格拉斯頓，球隊堪稱是一支位季後賽而生的球隊。