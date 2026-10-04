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▲馬筱梅說朋友的朋友看到汪小菲帶著辣妹去打球，但其實那個女生就是她。（圖／翻攝自馬筱梅IG@hsiaomei0718mandy）

女星大S的前夫汪小菲2024年再婚台灣籍網紅馬筱梅（Mandy），並在7個月前迎來小兒子「小汪寶」汪吉辰誕生，但馬筱梅近日在開直播時透露，好友向她通風報信，說看見汪小菲帶著辣妹去打高爾夫球，懷疑他外遇。對此，馬筱梅在直播中笑著解釋，其實汪小菲身邊的辣妹就是自己，可能她戴了帽子好友才沒認出來。馬筱梅近日在直播中分享，自己陪汪小菲去打高爾夫球，她說她當天穿了百褶裙加上遮陽帽，結果被朋友的朋友看到，還以為汪小菲帶了不知名的辣妹去打球。馬筱梅說她一開始也有懷疑，問了朋友日期後，才想到當天陪汪小菲到球場的就是自己「那個辣妹It's me，是我！」馬筱梅笑著瓦解烏龍，還被誇讚是辣妹，讓她覺得心花怒放。據悉，馬筱梅今年2月23日才生下小汪寶，產後身材迅速恢復，汪小菲的母親張蘭就曾透露，馬筱梅懷孕時只胖7公斤，她當天被推進產房，才花15分鐘就生出寶寶，讓張蘭對這個媳婦很滿意。而馬筱梅目前已經回到懷孕前的身材，大約45公斤。日前中國十一國慶時，馬筱梅還帶著兒子到北京天安門廣場打卡，手舉五星國旗，看起來已經相當融入中國人的生活。面對網友催生二胎的留言，馬筱梅則說「一個已經夠我（忙）了」，表示目前並沒有打算，畢竟生小孩除了「生」，更要在意「養」的問題，所以她暫時不想再有寶寶。