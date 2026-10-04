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美國職棒大聯盟（MLB）美聯分區系列賽今（4）日重磅登場，紐約洋基隊先在客場與坦帕灣光芒隊展開五戰三勝制的系列賽對決。然而，洋基隊在賽前公布的26人名單中再次做出大膽決定，因小腿拉傷缺陣的當家巨星賈吉（Aaron Judge）再度遭到割愛，並未進入名單之中。對此光芒教頭凱什（Kevin Cash）直言不諱地說：「對我們來說確實鬆了一口氣，算是一項優勢。」至於為何不讓賈吉進入名單，洋基教頭布恩（Aaron Boone）始終如一地認為他的恢復才是最重要的。儘管賈吉近日不斷向教練團請纓、強烈表達想上場幫助球隊的意願，但洋基球團最終仍決定採取保守的態度。最終相比先前外卡系列賽的名單，洋基隊此次僅做出微幅調整，補進左投韋瑟斯（Ryan Weathers），並移除了內野手羅薩里歐（Amed Rosario）。賽前受訪時，總教練布恩（Aaron Boone）透露，沒有讓賈吉進入名單是基於更長遠的奪冠目標考量。布恩坦言：「如果要拿下世界大賽冠軍，我認為這5至7天對他的復健來說至關重要。」他補充表示，賈吉在得知自己再次落選名單後，情緒雖然難掩失望，但同時也能理解球團的苦心，「他確實很失望，因為他非常渴望能登場作戰，但我相信他心裡明白這是最合理的選擇。」先前曾公開讚賞賈吉威脅性的光芒隊總教練凱許（Kevin Cash），在得知這位三屆MVP得主確定缺席後，賽前發表了自己的看法。凱許說：「我非常尊重賈吉以及他對洋基隊的重要性，但從聯盟的角度來看，我也認為大聯盟需要讓最好的球員在這個頂級舞台上亮相，因此看不到他上場確實帶有些許遺憾。」隨後凱許話鋒一轉，笑稱：「不過從競爭角度來看，知道他不會在板凳上伺機而動，或是排在第二、三棒上場打擊，對我們來說確實鬆了一口氣，算是一項優勢。」