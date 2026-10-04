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飛官最後疑稱「盲飛」 隨即宣布緊急狀態

美國海空同步搜索 南塔克特島外海尋找失聯飛機

一架載有6人的空中救護機3日深夜從百慕達飛往美國波士頓途中，在大西洋上空突然失聯。飛航管制錄音顯示，飛官在失去聯繫前疑似通報正在「盲飛」，隨後宣布進入緊急狀態，航管人員之後再也無法取得回應。美國海岸防衛隊已出動空中及海上搜救力量，在麻州南塔克特島（Nantucket）外海搜尋失聯飛機。根據美聯社報導，這架在加拿大註冊的灣流G100（Gulfstream G100）空中救護機，呼號為「Heartbeat 104」，從百慕達韋德國際機場（L.F. Wade International Airport）起飛，原定飛往美國麻州波士頓。百慕達機場營運商Skyport表示，機上共有6人，包括4名機組人員及2名乘客。加拿大交通部長麥金農（Steven MacKinnon）表示，機上6人當中有4人是加拿大公民，加拿大交通部正密切關注事態發展，並與相關單位合作進行搜救。航空通訊網站LiveATC.net公開的航管錄音，也透露飛機失聯前一段令人擔憂的對話。錄音中無法清楚聽見飛官的通話內容，但航管人員在回應時詢問：「收到，你是說你正在盲飛，是這個意思嗎？」之後航管人員進一步確認，飛官正在宣布緊急狀態，隨即與這架救護機失去聯繫。航管人員之後嘗試透過附近其他飛機協尋，詢問其他飛行員是否能從機載防撞系統中看到這架噴射機，或能否透過無線電與「Heartbeat 104」取得聯繫，但始終沒有收到失聯飛機的任何回應。目前尚不清楚飛官所稱「盲飛」具體指的是何種狀況，也無法確認飛機失聯前是否發生儀器、天候或其他問題。美國海岸防衛隊表示，聯邦航空總署（FAA）於4日凌晨通報，這架Gulfstream G100已經失去聯繫。搜救行動目前集中在麻州南塔克特島外海，大批人員分別從空中及海面展開搜索，希望找到失聯飛機及機上6人。美國國家運輸安全委員會（NTSB）4日上午也表示，正在蒐集這起事件的相關資訊，但目前尚未公布進一步消息。截至目前，失聯飛機的位置以及機上6人的安危仍不明，美國與加拿大相關單位正持續投入搜救。