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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊於今（4）日迎來國家聯盟分區系列賽首戰，在主場迎戰亞特蘭大勇士隊。儘管道奇打線火力全開敲出3發全壘打，加上先發投手史庫柏（Tarik Skubal）繳出6局失1分的優質先發，終場以5：3搶下開門紅。但在9局上半的牛棚調度與驚險場面，卻也暴露了球隊挑戰世界大賽三連霸的隱憂。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露自己沒有使用日籍投手佐佐木朗希的原因，在於他賽前就設定要用菲利普斯（Evan Phillips）對上右打者杜邦（Mauricio Dubón）。道奇在前8局打完取得5：1的絕對領先，9局上半推出球隊屬意的終結者人選之一史考特（Tanner Scott）登板關門。然而，史考特一上場就被阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）敲出安打，隨後更慘遭阿爾比斯（Ozzie Albies）轟出兩分砲，讓雙方差距瞬間縮小至2分。史考特在連續解決兩名左打者後，面對右打的杜邦，道奇總教練羅伯斯果斷換上32歲右投菲利普斯接替。菲利普斯登板後雖投出保送並被盜上二壘，讓球隊陷入一擊追平的絕境，所幸最後仍成功製造內野滾地球抓下最後一個出局數，驚險守住勝利。事實上，道奇本季因原終結者迪亞茲（Edwin Díaz）陷入低潮，至今仍無法確立穩定的「勝利方程式」。賽前羅伯斯曾點名史考特、迪亞茲、菲利普斯，以及本季新加盟的日本強投佐佐木朗希，皆是關門的潛在人選。然而，在今日9局上的危急時刻，被寄予厚望的佐佐木朗希與迪亞茲皆未在牛棚進行投球熱身。針對為何在局中換投時選擇菲利普斯而非佐佐木朗希，羅伯斯賽後解釋：「我們打從一開始就設定，如果輪到（右打）杜邦打擊，就會換上菲利普斯。當下考量到是在『局中』登板，相較於朗希，我認為派菲利普斯上場會讓我感到比較安心。」儘管史考特一登板就挨轟，羅伯斯仍力挺這位子弟兵：「我不認為會因為這發全壘打就改變目前的牛棚配置。史考特今天的球威其實相當不錯，我對他的信任沒有改變。」