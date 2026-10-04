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美國職棒大聯盟（MLB）國家聯盟分區系列賽第1戰今（4）日重磅開打，由洛杉磯道奇隊在主場迎戰亞特蘭大勇士隊。這場眾所矚目的十月大戰卻出現罕見景象。向來以爆滿著稱的道奇體育場（Dodger Stadium），觀眾席上竟出現大量空位，引發日本及美國社群網路熱議。造成觀眾人數不如預期的主因，正是洛杉磯當地正迎來嚴重的熱浪。為了避開其他季後賽場次轉播，大聯盟將本場賽事安排在當地時間下午1點03分開打。比賽開始時，現場官方測得氣溫高達華氏100度（約攝氏37.8度），左外野大螢幕更顯示達103度（約攝氏39.4度），成為道奇隊史季後賽第二高溫的比賽，僅次於2017年世界大賽G1的103度紀錄。球團賽前罕見於官方X（前 Twitter）緊急發布特別警告，呼籲現場球迷做好防曬、戴好帽子並隨時補充水分。道奇先發投手史庫柏（Tarik Skubal）賽前也特別提醒：「希望大家多喝水、保持水分，今天真的會非常熱。」儘管TickPick等售票平台數據顯示，本場賽事最低入場門票只要56美元（約新台幣1782元），是今年分區系列賽中最親民的票價，甚至本壘板後方的黃金席位也只要434美元（約合新台幣13810元），但酷熱的天氣仍讓許多球迷望而卻步。比賽轉播畫面曝光後，社群平台上隨即引發廣泛討論，不少球迷直言：「在攝氏39度、完全沒有陰影的烈日下看下午一點的比賽簡直是瘋了」、「我本來想去現場，但看到天氣預報後，我決定留在客廳吹冷氣看轉播」。雖然球團公布此役門票售出50194張，但日媒《Full-Count》撰文表示，現場實際座無虛席的盛況顯然因熱浪而大打折扣。面對極端高溫，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，這對兩隊球員都是極大考驗，特別是必須觀察當家捕手史密斯（Will Smith）的身體狀況。擁有哈佛大學環境科學學位的勇士隊後援投手蘇特（Brent Suter）則指出：「10月的洛杉磯出現這種高溫絕對不正常，這對野手來說將是非常艱難的挑戰。」所幸，第二戰將於當地時間週日下午5點開打，屆時隨著夕陽西下，氣溫預計將明顯回降至攝氏32度以下，道奇先發投手斯奈爾（Blake Snell）對此笑稱：「屆時太陽已經落下，我相信狀況會好很多。」