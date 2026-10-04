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中4萬元日本機票沒領！屈臣氏緊急尋人：10/12前快回覆

▲連鎖藥妝店「屈臣氏」日前舉辦抽獎活動，會員消費不限金額即可抽「台北－日本雙人來回機票」，市值高達新台幣4萬元。（圖／翻攝屈臣氏官網）

透露是在「台北農安門市」消費。

喊話幸運兒趕緊在10月12日回覆簡訊，以此確認中獎者領獎意願

▲屈臣氏公布得獎名單，坦言透過簡訊通知2次，等不到中獎者回覆，因此透過Threads發文緊急尋人。（圖／翻攝屈臣氏官網）

屈臣氏尋人64萬人搶看！中獎者真的找到了：訊息太像釣魚

留言區中疑似釣出中獎者本人回應「我回簡訊了喔」，更透露遺漏訊息原因，坦言因訊息通知包含一堆文字和網址連結，讓他誤會「太像釣魚」。

抽中日本雙人來回機票沒領！連鎖藥妝品牌「屈臣氏」前陣子舉辦抽獎活動，會員只要消費即可抽市值4萬元「台北－日本雙人來回機票」，並只有1個名額。，讓屈臣氏小編感動直呼「又完成一項任務了」。連鎖藥妝店「屈臣氏」日前舉辦抽獎活動，但屈臣氏昨日在Threads緊急發文，小編貼出中獎名單，提到中獎者抽中日本雙人來回機票後，直到現在還沒出面領取「寄簡訊也沒換來你的音訊」，並屈臣氏小編緊急提醒，，並在期限內登入「屈臣氏會員中心」，確認並更新會員資料，包括姓名、手機及 Email 信箱。昨日貼文曝光後，至今已累積64萬瀏覽，甚至超過5千人按讚、2千多人轉發，民眾紛紛留言直呼「真的有抽好扯」、「中了兩個字但可惜不是我」、「現在詐騙太多沒人敢相信自己中獎」；值得一提的是，經過屈臣氏努力不懈尋人，不過這並非第一次台灣人透過Threads尋人成功案例，讓民眾笑喊「台灣動物森友會又功德+1」。