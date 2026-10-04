抽中日本雙人來回機票沒領！連鎖藥妝品牌「屈臣氏」前陣子舉辦抽獎活動，會員只要消費即可抽市值4萬元「台北－日本雙人來回機票」，並只有1個名額。但屈臣氏小編昨（3）日在Threads表示，提到透過簡訊通知2次，卻等不到中獎者現身領取，更曝光中獎者是在「台北農安」門市消費，喊話趕緊在10月12日前回覆，以免錯失大獎機會。值得一提的是，隨著貼文不斷轉發，竟真的釣出幸運兒本人留言，讓屈臣氏小編感動直呼「又完成一項任務了」。
中4萬元日本機票沒領！屈臣氏緊急尋人：10/12前快回覆
連鎖藥妝店「屈臣氏」日前舉辦抽獎活動，會員消費不限金閣即可抽「台北－日本雙人來回機票」大獎，市值高達新台幣4萬元，並只限1個名額，該活動中獎名單早已公布，並分別於9月15日、10月3日透過簡訊通知中獎者領取。
但屈臣氏昨日在Threads緊急發文，小編貼出中獎名單，提到中獎者抽中日本雙人來回機票後，直到現在還沒出面領取「寄簡訊也沒換來你的音訊」，並透露是在「台北農安門市」消費。
屈臣氏小編緊急提醒，喊話幸運兒趕緊在10月12日回覆簡訊，以此確認中獎者領獎意願，並在期限內登入「屈臣氏會員中心」，確認並更新會員資料，包括姓名、手機及 Email 信箱。
屈臣氏尋人64萬人搶看！中獎者真的找到了：訊息太像釣魚
昨日貼文曝光後，至今已累積64萬瀏覽，甚至超過5千人按讚、2千多人轉發，民眾紛紛留言直呼「真的有抽好扯」、「中了兩個字但可惜不是我」、「現在詐騙太多沒人敢相信自己中獎」；甚至釣出過來人分享「屈臣氏的抽獎都是真的！十幾年前還拿著Nokia玩貪食蛇的學生我，突然收到抽中iPad mini的簡訊直接大哭一場」。
值得一提的是，經過屈臣氏努力不懈尋人，留言區中疑似釣出中獎者本人回應「我回簡訊了喔」，更透露遺漏訊息原因，坦言因訊息通知包含一堆文字和網址連結，讓他誤會「太像釣魚」。不過這並非第一次台灣人透過Threads尋人成功案例，讓民眾笑喊「台灣動物森友會又功德+1」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
連鎖藥妝店「屈臣氏」日前舉辦抽獎活動，會員消費不限金閣即可抽「台北－日本雙人來回機票」大獎，市值高達新台幣4萬元，並只限1個名額，該活動中獎名單早已公布，並分別於9月15日、10月3日透過簡訊通知中獎者領取。
屈臣氏小編緊急提醒，喊話幸運兒趕緊在10月12日回覆簡訊，以此確認中獎者領獎意願，並在期限內登入「屈臣氏會員中心」，確認並更新會員資料，包括姓名、手機及 Email 信箱。
昨日貼文曝光後，至今已累積64萬瀏覽，甚至超過5千人按讚、2千多人轉發，民眾紛紛留言直呼「真的有抽好扯」、「中了兩個字但可惜不是我」、「現在詐騙太多沒人敢相信自己中獎」；甚至釣出過來人分享「屈臣氏的抽獎都是真的！十幾年前還拿著Nokia玩貪食蛇的學生我，突然收到抽中iPad mini的簡訊直接大哭一場」。
值得一提的是，經過屈臣氏努力不懈尋人，留言區中疑似釣出中獎者本人回應「我回簡訊了喔」，更透露遺漏訊息原因，坦言因訊息通知包含一堆文字和網址連結，讓他誤會「太像釣魚」。不過這並非第一次台灣人透過Threads尋人成功案例，讓民眾笑喊「台灣動物森友會又功德+1」。