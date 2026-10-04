美沙冬到底是不是毒品？民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年舊文遭翻出，被質疑主張「提供吸毒者毒品與乾淨針頭」，台北市長蔣萬安反擊「不要拿美沙冬計畫遮掩」。事件引發一票醫療人員發聲，疾管署長羅一鈞今（4）日凌晨也加入討論，強調清潔針具及美沙冬替代療法具有高度成本效益。《NOWNEWS今日新聞》整理社群3大爭議。
1.美沙冬是毒品嗎？
美沙冬是一款口服藥，依照法務部反毒大本營資料，屬於一種合成類鴉片藥物，在《毒品危害防制條例》中屬於第二級毒品；另一方面，食藥署公布的管制藥品分級中，美沙冬同樣被列為「第二級管制藥品」，屬麻醉藥品。
但「被列為毒品」與「在醫療體系內合法使用」是兩個不同概念。食藥署明確區分「管制藥品」與「毒品」管理制度，管制藥品可供醫藥及科學用途，在醫師處方及嚴格管理下合法使用。
目前美沙冬最主要的醫療用途之一，就是治療海洛因等鴉片類藥物成癮，以「口服美沙冬」取代靜脈注射海洛因，協助減少渴癮與戒斷症狀，同時降低因共用針具感染HIV、B型及C型肝炎等血液傳染疾病的風險。
2.發乾淨針具＝鼓勵吸毒？一票醫護被惹怒
胸腔外科醫師杜承哲在社群發聲表示，若把提供清潔針具直接等同「縱容犯罪」，可能抹煞醫療、公衛及地方政府多年來投入藥癮愛滋減害政策的努力。台灣的清潔針具並非最近才出現，疾管署目前仍設有「藥癮愛滋減害」相關措施，包括全國清潔針具衛教諮詢站、針具回收，以及美沙冬、丁基原啡因等替代治療服務。
政策核心並不是鼓勵使用毒品，而是對短期內尚無法停止注射藥物的人，先降低共用針具造成HIV等血液傳染病擴散的風險。「減害」不等於「鼓勵吸毒」，是先把死亡、感染及其他健康傷害降到最低，再進一步進入治療。
3.美沙冬、清潔針具真的有效？羅一鈞曬數字：投入1元省19元
疾管署長羅一鈞4日凌晨發文，他引用台大公衛學院研究指出，台灣推動清潔針具與美沙冬替代療法，在2005年至2020年間估計預防13664名靜脈藥癮者被診斷感染HIV。研究估算，這兩項減害策略在2005年至2020年間約花費210億元，卻節省4041億元HIV相關醫療支出，效益費用比達18.94元。
美沙冬有成癮性 不能自行服用
疾管署指出，美沙冬本身仍具有成癮性，服用後也可能出現噁心、嘔吐、便秘、頭暈、多汗及鎮靜等副作用，若同時自行使用海洛因、鎮靜安眠藥等，更可能增加中毒甚至死亡風險，因此必須經過醫師評估、依處方服用。
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美沙冬是一款口服藥，依照法務部反毒大本營資料，屬於一種合成類鴉片藥物，在《毒品危害防制條例》中屬於第二級毒品；另一方面，食藥署公布的管制藥品分級中，美沙冬同樣被列為「第二級管制藥品」，屬麻醉藥品。
但「被列為毒品」與「在醫療體系內合法使用」是兩個不同概念。食藥署明確區分「管制藥品」與「毒品」管理制度，管制藥品可供醫藥及科學用途，在醫師處方及嚴格管理下合法使用。
目前美沙冬最主要的醫療用途之一，就是治療海洛因等鴉片類藥物成癮，以「口服美沙冬」取代靜脈注射海洛因，協助減少渴癮與戒斷症狀，同時降低因共用針具感染HIV、B型及C型肝炎等血液傳染疾病的風險。
胸腔外科醫師杜承哲在社群發聲表示，若把提供清潔針具直接等同「縱容犯罪」，可能抹煞醫療、公衛及地方政府多年來投入藥癮愛滋減害政策的努力。台灣的清潔針具並非最近才出現，疾管署目前仍設有「藥癮愛滋減害」相關措施，包括全國清潔針具衛教諮詢站、針具回收，以及美沙冬、丁基原啡因等替代治療服務。
政策核心並不是鼓勵使用毒品，而是對短期內尚無法停止注射藥物的人，先降低共用針具造成HIV等血液傳染病擴散的風險。「減害」不等於「鼓勵吸毒」，是先把死亡、感染及其他健康傷害降到最低，再進一步進入治療。
3.美沙冬、清潔針具真的有效？羅一鈞曬數字：投入1元省19元
疾管署長羅一鈞4日凌晨發文，他引用台大公衛學院研究指出，台灣推動清潔針具與美沙冬替代療法，在2005年至2020年間估計預防13664名靜脈藥癮者被診斷感染HIV。研究估算，這兩項減害策略在2005年至2020年間約花費210億元，卻節省4041億元HIV相關醫療支出，效益費用比達18.94元。
美沙冬有成癮性 不能自行服用
疾管署指出，美沙冬本身仍具有成癮性，服用後也可能出現噁心、嘔吐、便秘、頭暈、多汗及鎮靜等副作用，若同時自行使用海洛因、鎮靜安眠藥等，更可能增加中毒甚至死亡風險，因此必須經過醫師評估、依處方服用。