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洛杉磯道奇隊在國家聯盟分區系列賽首戰以5：3力退亞特蘭大勇士隊，順利拔得頭籌。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後確認，系列賽第2戰將交由塞揚左投史奈爾（Blake Snell）先發主投，而去年世界大賽獲選為MVP的日籍強投山本由伸則預計於第3戰登板把關。羅伯斯在賽後記者會上強調，贏得第1戰具有極為重要的戰略意義。首戰先發投手史庫柏（Tarik Skubal）在極端高溫下繳出6局僅失1分、狂飆7次三振的優質先發，完美達成教練團賦予的任務，也讓道奇得以按部就班地執行預定的輪值計畫。「先發投手陣容其實有許多不同的安排方式，但首戰獲勝後，我們在調度上就能更加靈活。」羅伯斯表示，目前的戰局發展完全在球隊的掌握之中。隨著史奈爾確定扛下第2戰的先發重任，道奇也成功將山本由伸保留至作客亞特蘭大的第3戰。對於這樣的輪值安排，羅伯茲滿意地說：「在史庫柏的好投之後，明天將由史奈爾接力上陣，這讓我們能把山本由伸溫存到第3戰再登板。目前的局勢對我們非常有利，而這一切的美好開局，全歸功於我們成功拿下了第1戰的勝利。」史庫柏稱讚兩隊隊友道：「我非常期待看到布雷克（史奈爾）和山本由伸的投球表現。我對山本由伸迄今為止在棒球界取得的成就無比敬佩。」道奇期盼能延續首戰重砲轟炸與先發好投的氣勢，憑藉史奈爾與山本由伸兩大強投的接力壓制，全力在5戰3勝制的分區系列賽中爭取聽牌甚至橫掃晉級的機會。明天他們將繼續在主場於早上8：00對戰勇士。