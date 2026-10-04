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▲路透拍到賀鵬飾演的袁紹輝死前口吐鮮血，令人心疼。（圖／翻攝自微博＠冬痣緣）

由譚松韻、劉學義主演的《蘭香如故》10月9日將在騰訊播出大結局，越接近尾聲劇情越發緊湊，根據中國影視大數據分析平台「燈塔」統計，《蘭香如故》正片播放量於9月27日已突破11億。而最新曝光大結局預告中，鄭合惠子飾演的「杜翠雀」從流放罪人逆襲成為海盜首領，還反殺賀鵬飾演的侯爺「袁紹輝」，讓觀眾集體傻眼，超錯愕。杜翠雀在劇中是名毒婦，林家好意讓她借住，她卻為了往上爬，和哥哥杜正（葉筱瑋 飾）勾結外人謀逆，投毒陷害林家。好在她當時的陰謀被女主角許蘭香（譚松韻 飾）識破，遭到逮捕，隨後被官府判處流放，傳出早已死在途中。沒想到16年過後，眾人才知道杜翠雀根本沒死，她更捲土重來，成為一名海盜、攻回金陵。在最新一集的預告中，杜翠雀更對袁紹輝的海軍下毒，導致他們無力反抗，最後袁紹輝死在杜翠雀的部下手中，讓觀眾超級錯愕。事實上，杜翠雀與袁紹輝的梁子早就結下，她殺死袁紹輝是為了幫哥哥杜正復仇，因為當初一箭射死杜正的正是袁紹輝，杜翠雀從小就與哥哥相依為命，自然不會饒過這個弒兄仇人。至於杜翠雀還暗藏哪些陰謀，還有待正片播出，但根據小說劇情，杜翠雀最後應該會死於火海，惡有惡報。而《蘭香如故》早在大結局播出前，全網正片播放量就已突破11億大關，可見該劇熱度極高，目前《蘭香如故》在Disney+已播到40集，預計10月10日會播出大結局第47集。至於騰訊平台上，SVIP則可在9日就先看到結局；若有搶到「點映禮」的觀眾，最快明天就能在騰訊看完全片。