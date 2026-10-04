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10月5日凌晨0時開搶！搶票管道與時間一次看

一圖看東部、西部與南迴加開路線及車次

▲東部幹線加開6列次，10月5日凌晨0時搶票。（圖／臺鐵提供）

▲南迴線加開2列次，10月5日凌晨0時搶票。（圖／臺鐵提供）

▲西部幹線加開3列次區間快車。（圖／臺鐵提供）

啟動雙鐵聯防！西部區間快車「台北→台中」2小時10分

因應本周即將到來的3天國慶連假，臺鐵公司宣布啟動第二波疏運加碼，配合國慶煙火活動與雙鐵運具聯防機制，於10月8日至10月11日期間再加開11列次列車（含8列次自強號及3列次區間快車）。加開班次將於明（5）日周一0時起全面開放網路、超商及APP訂票，想要順利搶票返鄉或安排連假行程的民眾，今晚記得設定好鬧鐘提醒凌晨開搶。台鐵先前已規劃10月8日至12日疏運期間首波加開110列次，為進一步紓解返鄉與返工車潮，交通部指示台鐵協助運具疏運與聯防，決定再次加碼。10月5日（星期一）凌晨00:00起。網路訂票系統、行動應用程式「台鐵e訂通」、各大便利超商，以及電話語音訂票。加開列車詳細車次與行駛時刻，即日起可至臺鐵公司官網或「台鐵e訂通」APP查詢。本次加碼的11列次涵蓋東部幹線、西部幹線與南迴線，解決花東返鄉及觀賞國慶煙火的旅客需求。於10月8日（四）、10月9日（五）及10月11日（日）加強東部疏運，再加開6列次自強號。配合10月10日（六）國慶煙火（焰火）活動，特於南迴線加開2列次觀光與返鄉列車。於10月8日（四）及10月11日（日）行駛七堵至彰化區間。因應連假期間高鐵與台鐵的交會運量高峰，台鐵提前啟動雙鐵運具聯防機制，西部幹線加開的七堵－彰化區間快車，大幅縮短停靠時間，臺北至臺中行駛時間僅需約2小時10分鐘。此外，每列次區間快車可搭載高達1500人次，分流西部幹線的自由座與中短途旅客。