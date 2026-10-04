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面對競爭日益激烈的NBA西區，金州勇士隊在新賽季前夕被外界普遍看衰，加上巴特勒（Jimmy Butler）、穆迪（Moses Moody）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等主力先發深受傷病困擾，開季陣容大打折扣。然而，格林（Draymond Green）近日卻在個人Podcast節目中直言今年訓練營是他12年職業生涯「最硬、最震撼」的一次。過往勇士隊因陣中資深老將較多，季前訓練營多半以調整節奏為主。然而，經歷上季的沉悶表現後，總教練科爾（Steve Kerr）今年選擇一改常態，大幅提升訓練量與對抗強度。格林在節目中直言：「訓練營這前三天真的完全不同。第一天的訓練是我職業生涯經歷過最艱難、時間最長的一場訓練。你不能在上季打出那種表現後，新賽季還覺得『好，我們繼續照舊就好』，那是幻想，而我們這裡沒有人在做白日夢。這是一個極具競爭力且艱苦的訓練營，但我非常尊重這種改變。」外界普遍認為勇士過度依賴超級巨星柯瑞（Stephen Curry），角色球員深度不足。對此，格林特別點名了數名在訓練營中大放異彩的新血與回歸主戰力。他稱讚新加盟的威廉斯（Brandon Williams）速度極快且技術巧妙，切入禁區的終結能力流暢無比；健康回歸的梅爾頓（DeAnthony Melton）展現出遠超以往的影響力；新援尼昂（Georges Niang）也證明自己絕非僅是定點投手；至於簽下雙向合約的格拉罕（Graham Ike），在場上展現的聲量與領導力更令人印象深刻。儘管格林為球隊士氣注入強心針，但外界分析普遍認為勇士新賽季在競爭激烈的西區仍面臨重重考驗，尤其是開季即面臨嚴重的傷兵潮。除了巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）預計將缺席開季前段賽事外，新添的主力中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也因傷無限期缺陣。在多位核心主力高掛免戰牌的情況下，勇士若想在西區殺出重圍，除了當家巨星柯瑞（Stephen Curry）必須延續明星級演出外，格林稱讚的這群角色球員能否及時填補戰力缺口，將成為勇士開季的重大考驗。