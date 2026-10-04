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羅一鈞提台大公衛研究 有效降低疫情、具顯著成本效益

台北市長蔣萬安昨（3）日針對民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年對於毒品相關言論批評，但因提及「清潔針具及美沙冬替代療法防治」時稱「北市的社區容許提供毒品跟針頭供吸毒者施打嗎？」反被網友圍剿。對於清潔針具及美沙冬替代療法防治，疾管署長羅一鈞則在深夜發布臉書說明。蔣萬安在臉書發文指出，反毒沒有模糊空間，禁止毒品進入校園社區，是必須堅守的紅線。提及沈伯洋主張，「台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭。」台北市的社區容許提供毒品跟針頭，供吸毒者施打嗎？要提供哪些需要針頭的毒品？如果要有這樣的社區，可以放在哪裡？市民能接受嗎？但此番言論反被網友群起批評，「難不成是要重複使用嗎？減害計劃沒聽過嗎？」還有網友酸「北市毒防中心主任是誰啊？」羅一鈞則是深夜在臉書表示，根據台大公衛學院的研究結論《清潔針具及美沙冬替代療法防治台灣靜脈藥癮愛滋疫情具有高度成本效益》2種減害策略於2005至2020年期間共預防1萬3664位靜脈藥癮者被診斷為HIV，2021至2040年預防1萬821位靜脈藥癮者被診斷為HIV。羅一鈞指出，2種減害策略於2005至2020年的花費「僅210億」，卻「節省了4041億HIV相關的醫療支出」；2021至2040年則將花費280億，但將「節省HIV相關的醫療支出3213億」。兩個區間的效益費用比分別為18.94及11.47。「防疫不分藍綠白」，羅一鈞強調，能有效降低疫情且有顯著成本效益，也就是每投入1元可以節省19元醫療支出的公衛政策，中央和地方會持續推行，也希望各界持續支持減害政策和執行團隊，「尤其是鼓勵第一線的防治工作者和在減害路上努力的受服務對象們。」