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好天氣快閃一天 周日降雨轉少

▲東北季風減弱，台灣附近水氣逐漸減少，今天各地大多是多雲到晴的天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周一起變天轉冷 東北季風威力更強

▲周一、周二水氣增加，東北部、南部及山區要留意較大雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

彩雲颱風無影響 Nolo颶風將跨洋成颱

東北季風短暫減弱後又要再度發威！天氣風險公司分析師林孝儒表示，周一（10月5日）北方高壓南下，新一波較強東北季風影響台灣，北部、東半部轉雨、降溫，大台北、東北部更要留意局部較大雨勢，北部及東北部低溫約21至23度，局部更低，未來一周體感明顯轉涼，秋意濃厚。林孝儒指出，今（4）日東北季風減弱，台灣附近水氣逐漸減少，除了基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨之外，其餘地區維持多雲到晴的天氣，午後受到熱力作用影響，南部、各地山區有零星短暫陣雨機會，不過整體降雨範圍有限。林孝儒說明，周一起北方高壓再度南下，新一波較強的東北季風開始影響台灣，北部和東半部風勢增強、雲量增多，再度出現局部短暫陣雨，大台北、東北部、東部迎風面降雨會比較明顯，也要留意局部較大雨勢，中南部位於背風側，天氣變化相對較小，仍以多雲或晴為主。林孝儒提醒，這一波東北季風強度偏強，周一、周二北部及東北部白天高溫26至28度，低溫21至23度，局部更低，配合降雨，體感明顯轉涼，中南部白天高溫仍有30至33度。預估周三（10月7日）之後水氣逐漸減少，迎風面的降雨範圍可望縮小，不過北部、東北部早晚氣溫仍偏低，秋涼感受會比前幾天更加明顯。林孝儒提及，今年第26號颱風「彩雲」目前位於台灣東方遠洋面，未來路徑持續朝北方，往日本東方海面移動，對台灣天氣沒有直接影響。值得注意的是，目前中太平洋有另一個「颶風」Nolo，路徑持續向西移動，預測最快周一將跨越國際換日線進入西北太平洋。屆時將由「Nolo颶風」轉為西北太平洋的「颱風」，是較少見的跨洋區熱帶氣旋，但對台灣沒有影響，整體而言，今天為東北季風減弱、天氣相對穩定的一天，明天起新一波較強東北季風南下，北部及東半部再度轉雨、降溫，中南部則天氣較穩定且氣溫偏熱。