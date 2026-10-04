美式賣場好市多（Costco）經常推出免費試吃，從零食、飲品到熟食應有盡有，讓試吃區成為會員採購時最大樂趣。近日有民眾表示，逛好市多時發現迪士尼造型棒棒糖「格力高 POPCAN 造型棒棒糖」正在特價，現場員工還拆開整支，讓會員人手一支帶著走，更提到每個人吃過都回頭抱一盒結帳。據悉，該款棒棒糖在其他通路較貴，一支價格可達23元，但好市多特價官網只要359元，超高CP值才讓會員搶著買。
好市多試吃越來越猛！員工拆整支免費送：會員秒抱整箱走
一名網友近日在Threads貼出一段影片，透露在好市多採購時，意外發現迪士尼棒棒糖正在特價，賣場更推出試吃優惠。從畫面中可見，好市多試吃人員戴上手套，並熟練地拿起剪刀，將每支棒棒糖外包裝剪開，更直接把整支棒棒糖放到試吃碗中。
會員只要現場按規定排隊，就能免費拿到整支棒棒糖，超大方行為讓他驚呼「直接試吃一整支，超扯」。不只如此，原PO還在留言區進一步透露，幾乎每個人試吃過後，都會直接帶一盒離開結帳。
貼文曝光後，隨即引來熱烈討論，「賣家用一支來換買家買一盒呀」、「畢竟有付會員費，試吃也是應該的～有試吃過好吃也才比較會買」，甚至還有識貨老饕提到「這棒棒糖超貴，小時候完全不敢買」、「我婚禮送客糖就是用這個！！！只是當初是從日本搬回來的」。
好市多迪士尼棒棒糖特價！官網一支僅11元：比其他通路便宜
據了解，會員影片中拍攝到的迪士尼棒棒糖，品名為「格力高 POPCAN 造型棒棒糖」，主打日本原裝進口多種口味迪士尼棒棒糖，一盒共有綜合水果、葡萄、草莓桃子、可樂、蘇打與隱藏版口味，不只吃起來美味多變，可愛迪士尼外型也深受小孩喜愛。
「格力高 POPCAN 造型棒棒糖」在好市多官網售價一盒原價449元，一盒共有30支，換算下來一支要價14元；但目前官網經折扣一盒僅359元，一支降至11元，導致不少人把握機會購入。
好市多「格力高 POPCAN 造型棒棒糖」比其他通路更便宜，像是在glico格力高官網，3入袋裝經折扣要69元，30入盒裝折扣亦高達599元，一支棒棒糖介於19元至23元。相較之下，好市多價格來得更加划算，難怪不少人都趁著這次優惠帶走一箱。
好市多試吃最佳時段曝光！周末下午最豐富：免費送超大方
好市多免費試吃向來是許多會員購物的樂趣之一，不僅品項豐富，背後也藏著帶動銷量與增加體驗的心機策略，試吃品項每天與每週檔期都會更換，且根據會員經驗，每周六、週日下午1點至4點，通常是攤位最多、品項最豐富的黃金時段。
值得一提的是，好市多雖然從來沒有公開試吃成本，但每次提供的試吃總是不手軟，像這次迪士尼棒棒糖就是一個最佳例子，也讓不少人再次感受到好市多試吃多大方。
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一名網友近日在Threads貼出一段影片，透露在好市多採購時，意外發現迪士尼棒棒糖正在特價，賣場更推出試吃優惠。從畫面中可見，好市多試吃人員戴上手套，並熟練地拿起剪刀，將每支棒棒糖外包裝剪開，更直接把整支棒棒糖放到試吃碗中。
貼文曝光後，隨即引來熱烈討論，「賣家用一支來換買家買一盒呀」、「畢竟有付會員費，試吃也是應該的～有試吃過好吃也才比較會買」，甚至還有識貨老饕提到「這棒棒糖超貴，小時候完全不敢買」、「我婚禮送客糖就是用這個！！！只是當初是從日本搬回來的」。
好市多迪士尼棒棒糖特價！官網一支僅11元：比其他通路便宜
據了解，會員影片中拍攝到的迪士尼棒棒糖，品名為「格力高 POPCAN 造型棒棒糖」，主打日本原裝進口多種口味迪士尼棒棒糖，一盒共有綜合水果、葡萄、草莓桃子、可樂、蘇打與隱藏版口味，不只吃起來美味多變，可愛迪士尼外型也深受小孩喜愛。
「格力高 POPCAN 造型棒棒糖」在好市多官網售價一盒原價449元，一盒共有30支，換算下來一支要價14元；但目前官網經折扣一盒僅359元，一支降至11元，導致不少人把握機會購入。
好市多「格力高 POPCAN 造型棒棒糖」比其他通路更便宜，像是在glico格力高官網，3入袋裝經折扣要69元，30入盒裝折扣亦高達599元，一支棒棒糖介於19元至23元。相較之下，好市多價格來得更加划算，難怪不少人都趁著這次優惠帶走一箱。
好市多免費試吃向來是許多會員購物的樂趣之一，不僅品項豐富，背後也藏著帶動銷量與增加體驗的心機策略，試吃品項每天與每週檔期都會更換，且根據會員經驗，每周六、週日下午1點至4點，通常是攤位最多、品項最豐富的黃金時段。
值得一提的是，好市多雖然從來沒有公開試吃成本，但每次提供的試吃總是不手軟，像這次迪士尼棒棒糖就是一個最佳例子，也讓不少人再次感受到好市多試吃多大方。