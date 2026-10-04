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▲郭昱晴強調，會繼續與林智鴻分進合擊，為客家鄉親的權利共同努力，也呼籲用選票力保林智鴻，守住綠營客家子弟在鳳山唯一關鍵一席。（圖／市議員林智鴻提供）

高雄市議員林智鴻3日在新泰兒童公園舉辦「鳳山童樂會《山神的考驗》」，用適合孩童參與的互動劇場，呈現客家傳統文化，在國會積極關注客家文化的立委郭昱晴也到場同樂。林智鴻盼望「壯大客家，從小紮根」，讓雅俗共賞、老少咸宜的親子活動，使數百年來的客家文化能繼續代代相傳。郭昱晴表示，她長期顧守教育委員會，立委責任區域又在客家人口眾多的桃園，因此對於客家影視產業，以及相關文化傳承議題十分關心，日前她更攜手民進黨高雄市長候選人賴瑞隆等，針對客家人口眾多的區域，提出納入〈客家基本法〉第四條「客家文化重點發展區」的修法草案。而出身萬巒泗溝水的客家子弟林智鴻，因應鳳山鄉親基於該法規範影響「客家幣使用」以及「青創補助」權益等，也曾在議會積極發聲，她會繼續與林智鴻分進合擊，為客家鄉親的權利共同努力，也呼籲用選票力保林智鴻，守住綠營客家子弟在鳳山唯一關鍵一席。林智鴻指出，他自己作為客家後生，又是「雙寶爸」，對於如何讓孩子從生活中了解客家文化，深感重要，此次親子活動特別安排《山神的考驗》，讓「哈旗鼓」全新編排的這場劇目「世界首演在鳳山」，相關故事是從台灣客家石獅公的傳說發展而來，透過讓孩子們成為故事主人翁，用「闖關」方式認識在地語言之美，會場上聽見童言童語的「承蒙你」、「恁仔細」此起彼落，讓他深感欣慰。林智鴻表示，過去他成功爭取鳳山客家據點「黃埔客站」1447萬經費「今年已開幕」，並持續在議會，積極替都會客家族群發聲，反映民生大小事，他都積極傾聽、認真服務。他強調「壯大客家」理念，從他8年前初次參選就一直銘記在心，如今能攜手客家藝文團體，以親子活動「向下紮根」，也是實踐他與鄉親們的承諾。