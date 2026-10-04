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▲傳出張新成（如圖）曾一度被選為《蘭香如故》男主角，與譚松韻「二搭」。（圖／張新成工作室微博）

陸劇《蘭香如故》由譚松韻、劉學義主演，播出後話題不斷，連帶演員人氣也跟著水漲船高。劇中飾演男主角「林錦岐」的劉學義拿下人生角色漲粉百萬，不過外傳《蘭香如故》第一男主角人選不是劉學義，而是《以家人之名》的張新成，但他卻在開拍前因檔期喬不攏臨時「落跑」，於是最終找上剛自立門戶的劉學義，沒想到竟讓演藝事業攀上高峰。劉學義因演出《蘭香如故》，擺脫「萬年男二」稱號，精湛演技讓他攀上事業高峰。傳出當初第一男主角人選不是劉學義，片方曾同時邀請張新成、丁禹兮等人參加試戲，更有說法稱張新成曾一度被選為男主角，與譚松韻「二搭」。不過，張新成後因檔期等問題，在開拍前辭演落跑，再加上角色人設導致遲遲找不到合適人選。而當時劉學義正好離開合作10年的經紀公司歡瑞世紀，剛成立個人工作室的他，手上並沒有太多資源，僅有《蘭香如故》找上他，認為其古裝扮相和「斯文敗類」氣質更貼合原著中「表面浪蕩、內藏心機」的林錦樓一角。儘管劉學義屬於「救場」替補，但劇集播出後獲得觀眾高度認可，狂讚「人和戲對上了」，譚松韻與劉學義共組CP也成為一大看點。事實上，劉學義2013年加入公司歡瑞世紀，資源幾乎不在他身上，後續演出多為男二，直到2022年在《少年歌行》中演出光頭「無心」爆紅，才讓公司注意到他，但與公司合約卻僅剩2年，遲遲未有更火紅的代表作。之後，雙方雖稱和平解約，不過在他解約前夕還被爆出逃稅風波，讓不少粉絲懷疑背後不單純，是公司在惡搞他，更心疼劉學義白白浪費10年黃金期。如今劉學義還有多部待播劇，可說是終於苦盡甘來。