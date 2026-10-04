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道奇全場3轟撂倒勇士、拔得頭籌

美聯分區系列賽：光芒、白襪完封洋基、守護者

10月4日MLB季後賽分區系列賽賽況（持續更新中）

對戰組合 (客隊 vs 主隊) 比分 (R) 系列賽戰績 勝投 敗投 芝加哥白襪 vs 克里夫蘭守護者 3 - 0 白襪1：0領先 赫德森 (B. Hudson) 梅西克 (P. Messick) 亞特蘭大勇士 vs 洛杉磯道奇 3 - 5 道奇1：0領先 史庫柏 (T. Skubal) 梅德羅斯 (V. Mederos) 紐約洋基 vs 坦帕灣光芒 0 - 1 光芒1：0領先 拉斯穆森 (D. Rasmussen) 柯爾 (G. Cole) 聖地牙哥教士 vs 密爾瓦基釀酒人 2 - 2 比賽進行中 (3局下)

10月5日MLB季後賽賽程

對戰組合 (客隊 vs 主隊) 開打時間 (台灣時間) 比賽地點 先發投手 聖地牙哥教士 vs 密爾瓦基釀酒人 04:00 AM 美國家庭球場(American Family Field) 教士： M. 金恩 (Michael King)

釀酒人： L. 亨德森 (Luke Henderson) 亞特蘭大勇士 vs 洛杉磯道奇 08:00 AM 道奇體育場 勇士： 未定 (Undecided)

道奇： B. 史奈爾 (Blake Snell)

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽分區系列賽今（4）日開打，共有4場比賽。5戰3勝的系列賽首戰芝加哥白襪、洛杉磯道奇以及坦帕灣光芒率先搶下開門紅。另一方面，聖地牙哥教士與密爾瓦基釀酒人的比賽仍在進行中，本文將持續更新，《NOWNEWS》也為讀者整理相關資訊、戰況提供參考。挑戰國聯史上首度世界大賽3連霸的洛杉磯道奇隊，今（4）日於主場展開國聯分區系列賽（NLDS）首戰，靠著全隊3轟狂灌5分的火力，加上先發投手史庫柏（Tarik Skubal）6局飆7K僅失1分的優質先發，最終以5：3擊敗亞特蘭大勇士隊， 在5戰3勝制系列賽中拔得頭籌。此役前3局雙方上演投手戰，道奇隊直到4局下才由赫南德茲（Teoscar Hernández）揮出打破僵局的2分砲開局，6局下塔克（Kyle Tucker）與蒙西（Max Muncy）再接力開轟一口氣奠定勝基。值得一提的是，擔任先發第2棒、指定打擊的大谷翔平繳出4打數1安打的表現。美國聯盟分區系列賽今日雙雙開打，兩場首戰皆以完封勝破局。美聯戰績第一的坦帕灣光芒隊主場迎戰紐約洋基隊，靠著阿蘭達（Jonathan Aranda）3局下揮出右外野關鍵陽春砲突破洋基賽揚王牌柯爾（Gerrit Cole），加上先發投手拉斯姆森（Drew Rasmussen）主投8局狂飆10K、僅在8局上被敲出1支安打的宰制級好投，最終光芒以1：0險勝洋基收下開門紅。另一邊的芝加哥白襪隊則作客克里夫蘭對決守護者隊，靠著日籍重砲村上宗隆4局上轟出先馳得點的兩分砲帶領，搭配牛棚奇兵泰勒（Grant Taylor）後援4局無失分的優異發揮，以3：0完封守護者拔得頭籌，不僅取得今年季後賽3連勝，更刷新自2005年奪冠以來暌違21年的季後賽連勝紀錄。