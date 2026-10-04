雙十國慶連假吃炸雞優惠！三商炸雞表示，「人氣炸雞季」開吃炸雞桶買5送5、6塊青花椒炸雞特價199元、刈包餐99元；肯德基買一送一！「8炸雞+6蛋撻」399元；德克士表示，秋日好食雞拼盤199元、會員限定優惠「免費2塊雞」0元；21世紀31週年慶，烤雞、炸雞桶31% OFF再降31元；頂呱呱299元「一斤雞」回歸；《NOWNEWS今日新聞》整理國慶連假速食優惠。

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三商炸雞：買5送5！6塊青花椒炸雞199元　國慶連假優惠

三商炸雞表示，推出「人氣炸雞季」應景雙十國慶連假，10月1日至11月4日開吃三大優惠：

◾️買5送5！買5塊炸雞桶送5塊炸雞桶，共10塊炸雞特價325元（原價650元），口味可選義式、脆皮、原味或辣味。

◾️6塊青花椒炸雞「2隻雞腿＋2塊腿排＋2塊雞翅」特價199元（原價420元）。

◾️刈包餐99元！「經典牛丼刈包／是拉差泡菜豬排刈包（擇1）＋雞翅＋飲料」特價99元（原價194元）。

提醒大家，優惠限內用、外帶，外送平台不適用。

▲三商炸雞國慶連假優惠！炸雞買5送5、6塊青花椒炸雞199元。（圖／三商炸雞jgssg.com.tw）
▲三商炸雞國慶連假優惠！炸雞買5送5、6塊青花椒炸雞199元。（圖／三商炸雞jgssg.com.tw）
▲肯德基應援澎湃桶「8炸雞+6蛋撻」399元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基應援澎湃桶「8炸雞+6蛋撻」399元。（圖／記者蕭涵云攝）
肯德基：買一送一！「8炸雞+6蛋撻」399元　優惠代碼一覽

肯德基表示，即日起至10月5日開吃速食神券：

◾️買一送一！50550紙包雞套餐「義式香草紙包雞＋雞汁風味飯」買一送一。

◾️狂砍46折！50498應援澎派桶「咔啦脆雞 x 8＋原味蛋撻 x 6」特價399元。

提醒大家，外送、車道取餐都適用；數量有限，售完為止。

德克士：「免費2塊雞」0元！秋日好食雞199元起

德克士推出會員限定5大炸雞優惠，開吃「免費2塊雞」0元、「熱門點心餐」99元、「檸香雞腿堡個人餐」119元、「半半炸雞套餐」會員價299元、「買桶送手槍腿」600元。

即日起至10月12日，還有「秋日好食雞」優惠活動，爽吃「咔滋炸雞辣翅桶」299元、「爽吃歡樂拼盤」199元等菜單。

21世紀風味館：烤雞、炸雞桶31% OFF再降31元！31週年慶

21Plus / 21風味館迎接31週年慶，即日起至11月24日，經典烤雞、炸雞桶通通 31% OFF還能「再降31元」：

◾️「香草烤半雞」優惠價189元（原價320元）

◾️「香草烤雞」優惠價379元（原價595元）

◾️「香草烤雞腿x 2」優惠價182元（原價310元）

◾️「經典炸雞桶5入」優惠價276元（原價445元）

還有「經典配餐」雞汁拌泡麵、中薯霸、雞汁拌飯、紫玉Q藷都只要31元均一價。提醒大家，炸雞部位恕不得挑選；21TOGO、竹科台積門市恕不適用；21Plus美食外送平台（UberEats、foodpanda、foodomo）恕不參與活動；實際內容與數量依實際販售為準，門市若無現貨則以等值商品更換。

頂呱呱：一斤雞299元！點心盒99元加購　國慶炸雞優惠

頂呱呱表示，10月1日至10月11日國慶炸雞優惠來了：

◾️「一斤雞」特價299元！600g經典肉塊，隨機吃得到雞胸、雞腿、雞翅等不同部位

◾️「神級點心盒」特價99元加購優惠（原價154元），內含雞脖子1份＋地瓜薯條1份。

提醒大家，全台門市（桃園機場／松山機場門市除外），勇敢點（線上點餐）、外送平台同步販售；部位隨機，無法指定；每份經典肉塊限加購乙組。

▲頂呱呱「一斤雞」299元，搭配點心盒99元加購優惠。（圖／頂呱呱tkkinc.com.tw）
▲頂呱呱「一斤雞」299元，搭配點心盒99元加購優惠。（圖／頂呱呱tkkinc.com.tw）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...