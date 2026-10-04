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藍營近來猛攻台北市長參選人沈伯洋過去投稿文章提及「美沙冬治療計劃」，台北市長蔣萬安撿到槍發文批評沈主張。而其過去擔任立委時曾提案「美沙冬替代治療用於海洛因成癮戒治」，此外也是北市府現正實行的毒品減害措施，讓網友怒灌臉書，12小時突破33萬則留言，而蔣萬安大翻車狂刪留言。對此沈伯洋今（4）日回應表示，第一線日常在做的拿來做政治攻防，讓大家感到非常憤怒，變成大型衛教現場，雖然起因是對方的抹黑有點難過，或是也不是真正的壞事。蔣萬安與藍營猛打沈伯洋過去的文章提及「美沙冬治療計劃」，但蔣萬安不僅過去時任立委時曾提案，且此政策早已行之有年，讓網友怒灌臉書，而蔣萬安原以為撿到槍卻膛炸大翻車，該篇文章在12小時內衝破33則留言。對此沈伯洋今日回應表示，醫療人員、工作人員與矯治人員感到非常憤怒，大家不希望把第一線在做的事情拿來做政治攻防，那麼重要的議題，結果竟然拿來做政治攻防非常可惜，這完全是污名化，但這整件事情讓大家正視第一線的辛苦，藉此討論校園毒品的防制，或許不是真正的壞事。而蔣萬安臉書狂刪留言引起眾怒，沈伯洋直呼可惜，對方把意見不同的人一律打成網軍，認為這沒有必要，大家越來越會停看聽，才知道蔣萬安在亂講 ，再把別人往外推，而蔣萬安擔任立委時一直都在衛環委員會，他應該很了解，可能身邊這些人害到他。被問及上午將與陳時中同框，沈伯洋說，過去就時常請益對方，那時候就曾提醒小心對手抹黑，結果真的又發生了，而且跟公衛有關。至於對蔣萬安、李四川喊出反毒的辯論，沈伯洋說，市長、副市長應該很熟悉，而自己所提的政策是世界知名的減害作法，強調大家一起討論不是壞事，可以進入市政討論是市民想要看到的，至於形式，「我都沒有差別，給他們決定，我很free」。最後再次重申整起事件成為大型衛教現場，起因雖然是對方抹黑有點難過，但對整個社會還是有助益。