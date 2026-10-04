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紐約洋基在美國聯盟分區系列賽首戰以0比1慘遭坦帕灣光芒完封，全場僅擠出可憐的1支安打。這不僅凸顯了打線的極度貧血，更讓總教練布恩（Aaron Boone）賽前的一項重大決策成為全紐約球迷與媒體抨擊的箭靶：將隊長賈吉（Aaron Judge）徹底屏除在分區系列賽的26人名單之外。布恩宣稱要讓賈吉多休養一周，以100%的狀態迎接後續的美聯冠軍賽與世界大賽。但在面臨隨時可能遭淘汰的短期賽場，這場堪稱「梭哈」的賭局究竟是否合理？洋基打線在分區系列賽首戰幾乎完全熄火，面對光芒先發右投拉斯穆森（Drew Rasmussen）毫無招架之力。前7.2局洋基甚至處於無安打的窘境，僅靠著兩次保送上壘。直到8局上2出局後，第8棒威爾斯（Austin Wells）才敲出右外野方向二壘安打，勉強打破無安打局面，但他隨後卻因貪功試圖衝向三壘遭觸殺出局，瓦解了洋基最後的反撲希望。洋基王牌先發柯爾（Gerrit Cole）此役主投5局被敲5支安打僅失1分，後援的3名投手也聯手力保不失，無奈打線極度低迷，最終只能吞下敗仗。布恩賽後無奈表示：「拉斯穆森的控球實在太出色了，我們雖然有一些不錯的打席，但整體攻勢明顯不足。至於威爾斯的跑壘，那絕對不是一個明智的判斷。」洋基打線貧乏的致命傷，與主砲賈吉的缺陣息息相關。34歲的賈吉因右小腿肌肉撕裂傷影響，自9月16日後就未再出賽，隨後更被放入傷兵名單（IL），連先前對戰紅襪隊的外卡系列賽也全程缺席。儘管洋基在外卡戰以2連勝晉級，但面對投手戰力堅強的光芒，缺少賈吉的影響立刻在首戰浮現。布恩在談到未將賈吉排入分區系列賽26人名單時解釋：「最終我們判斷這是最好的決定。雖然感覺他越來越接近復出，但為了讓賈吉能以100%的狀態回歸，並帶領我們在世界大賽奪冠，讓他再多花一周的時間努力復健是至關重要的。」布恩透露，賈吉目前才剛開始恢復跑步，幾天前才重啟打擊練習，還需要幾天的時間來建立體能與耐力。從賽制面來看，布恩的決策無疑背負著極高的風險。美國聯盟分區系列賽（ALDS）採取5戰3勝制，容錯率極低。在缺乏隊長火力的情況下輸掉首戰，意味著洋基已將自己逼入絕境。光芒隊擁有如拉斯穆森（Drew Rasmussen）這般控球精準、壓制力十足的強投，洋基全場苦吞接近無安打的難堪紀錄，證明了現有打線在面對頂尖投手時缺乏一棒定音的威脅性。布恩著眼於「世界大賽奪冠」的宏大目標固然充滿野心，但競技體育的殘酷現實是：沒有闖過眼前的難關，就沒有討論未來的資格。若洋基在這5場比賽中提前出局，讓賈吉「休養生息備戰下一輪」的超前部署，將淪為本賽季最大的笑話與遺憾。然而若撇開戰績壓力，從醫療與球員競技狀態的角度剖析，布恩的決定卻有著無法反駁的合理性。賈吉本季飽受傷勢困擾，先前就曾因肋骨骨折缺陣超過3個月。他在9月8日短暫復出後打了7場比賽，但打擊率僅1成74，敲出1轟與3分打點，狀態明顯未達水準。今年例行賽他僅出賽66場，留下打擊率2成41、18發全壘打與41分打點的成績。如今洋基在沒有這位重砲隊長的情況下先丟首戰，打線能否及時甦醒，將是系列賽的勝負關鍵。這意味著賈吉目前的身體狀態不僅無法承受高強度的跑壘與守備，其打擊手感也完全不在季後賽水準。棒球並非僅靠意志力就能克服實戰球感的流失，將一個連打擊練習都才剛重啟幾天、甚至缺乏實戰跑壘能力的傷兵硬推上火線，不僅無法發揮其實力，反而可能成為打線上的斷層，甚至面臨傷勢加劇、徹底報銷的風險。基於選手生涯來看，布恩做出一個無比正確的決定。但在季後賽的戰場上、以洋基這支超級豪門的標準來看，分區系列賽出局，卻可能讓他成為球隊賽季提前終結的千古罪人。