《GTA 6》預計在11月19日正式推出，由於本次主要場景「罪惡城市」是以邁阿密為原型，因此官方宣布將與 NBA 邁阿密熱火合作推出特別聯名活動，11月18日熱火主場迎戰密爾瓦基公鹿時，球隊當晚將以「Vice City Heat」名義亮相，熱火隊將身穿全新設計的隊服，以及專為《GTA 6》打造的特製地板進行比賽。

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《GTA 6》進軍NBA！熱火主場換上「Vice City」風格

《GTA 6》開發商 Rockstar 表示，11月18日熱火主場 Kaseya Center 將全面換上「Vice City」風格，球場地板會特別打造限定版本，讓球迷彷彿置身《GTA 6》的遊戲世界，熱火球員也會穿上特別設計的「Vice City」主題球衣，從球隊名稱、球場到球員服裝全面改造，官方形容這場活動是前所未有的特別企劃。

▲《GTA 6》與邁阿密熱火合作，推出含T恤、短版上衣等限定服飾。（圖／邁阿密熱火官網）
▲《GTA 6》與邁阿密熱火合作，推出含T恤、短版上衣等限定服飾。（圖／邁阿密熱火官網）
《GTA 6》聯名周邊開賣！熱火「Vice City Collection」同步登場

除了比賽當天的活動之外，Rockstar 與邁阿密熱火也同步推出「Vice City Collection」聯名周邊，包含T恤、短版上衣等限定服飾，將熱火隊經典元素與《GTA 6》的 Vice City 視覺風格結合，直接把整支球隊與主場球館變成遊戲世界的一部分。

《GTA 6》預計在11月19日全球上市，台灣玩家目前已可預購，登陸平台為 PS5、Xbox Series X|S，PC版則尚未公布上市資訊。台灣 PlayStation Store與 Xbox Store 目前標準版售價均為新台幣2320元，終極版則為2900元；數位版預購還可獲得「罪惡市復古包」及1個月 GTA+ 會員，並可提前7天預載。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。