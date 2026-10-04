《GTA 6》預計在11月19日正式推出，由於本次主要場景「罪惡城市」是以邁阿密為原型，因此官方宣布將與 NBA 邁阿密熱火合作推出特別聯名活動，11月18日熱火主場迎戰密爾瓦基公鹿時，球隊當晚將以「Vice City Heat」名義亮相，熱火隊將身穿全新設計的隊服，以及專為《GTA 6》打造的特製地板進行比賽。
《GTA 6》進軍NBA！熱火主場換上「Vice City」風格
《GTA 6》開發商 Rockstar 表示，11月18日熱火主場 Kaseya Center 將全面換上「Vice City」風格，球場地板會特別打造限定版本，讓球迷彷彿置身《GTA 6》的遊戲世界，熱火球員也會穿上特別設計的「Vice City」主題球衣，從球隊名稱、球場到球員服裝全面改造，官方形容這場活動是前所未有的特別企劃。
《GTA 6》聯名周邊開賣！熱火「Vice City Collection」同步登場
除了比賽當天的活動之外，Rockstar 與邁阿密熱火也同步推出「Vice City Collection」聯名周邊，包含T恤、短版上衣等限定服飾，將熱火隊經典元素與《GTA 6》的 Vice City 視覺風格結合，直接把整支球隊與主場球館變成遊戲世界的一部分。
《GTA 6》預計在11月19日全球上市，台灣玩家目前已可預購，登陸平台為 PS5、Xbox Series X|S，PC版則尚未公布上市資訊。台灣 PlayStation Store與 Xbox Store 目前標準版售價均為新台幣2320元，終極版則為2900元；數位版預購還可獲得「罪惡市復古包」及1個月 GTA+ 會員，並可提前7天預載。
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《GTA 6》開發商 Rockstar 表示，11月18日熱火主場 Kaseya Center 將全面換上「Vice City」風格，球場地板會特別打造限定版本，讓球迷彷彿置身《GTA 6》的遊戲世界，熱火球員也會穿上特別設計的「Vice City」主題球衣，從球隊名稱、球場到球員服裝全面改造，官方形容這場活動是前所未有的特別企劃。
除了比賽當天的活動之外，Rockstar 與邁阿密熱火也同步推出「Vice City Collection」聯名周邊，包含T恤、短版上衣等限定服飾，將熱火隊經典元素與《GTA 6》的 Vice City 視覺風格結合，直接把整支球隊與主場球館變成遊戲世界的一部分。
《GTA 6》預計在11月19日全球上市，台灣玩家目前已可預購，登陸平台為 PS5、Xbox Series X|S，PC版則尚未公布上市資訊。台灣 PlayStation Store與 Xbox Store 目前標準版售價均為新台幣2320元，終極版則為2900元；數位版預購還可獲得「罪惡市復古包」及1個月 GTA+ 會員，並可提前7天預載。