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提供美沙冬的用意？降低需要注射海洛因的需求

▲美沙冬是鴉片類藥癮替代治療用藥，可在醫療監督下協助減輕戒斷症狀與渴求，降低反覆使用海洛因及注射毒品的風險。（圖／翻攝衛福部食藥署）

為什麼還要發乾淨針具？避免共用針具感染HIV

台灣推減害逾20年

減害政策要把人帶進醫療體系

▲藥癮者可至毒品危害防制中心或相關醫療院所接受美沙冬替代治療與諮詢，透過固定給藥、衛教與轉介，逐步降低毒品依賴。（示意圖，圖／翻攝高雄市衛生局）

戒毒為什麼還要提供「美沙冬」甚至乾淨針具？事實上，這兩項措施都是國際上行之有年的「減害」政策，重點並不是鼓勵吸毒，而是針對一時還無法完全戒除藥癮的人，先降低共用針具感染HIV、病毒性肝炎，以及反覆注射非法毒品帶來的風險，再進一步把藥癮者帶進醫療與戒癮體系。美沙冬（Methadone）是一種合成鴉片類藥物，依食藥署最新管制藥品分級，目前列為「第二級管制藥品」。不過，「具有管制性」並不代表沒有醫療用途，在醫師評估與監督下，美沙冬可以用於鴉片類藥物依賴的替代治療。衛福部過去說明，「美沙冬替代療法」主要是以口服美沙冬取代靜脈注射海洛因，減輕患者對海洛因的渴求以及戒斷症狀，讓原本一天可能必須多次尋找、注射海洛因的患者，能在醫療監督下維持較穩定的生活，同時降低因注射毒品而感染血液傳染病的機會。另一個最常被質疑的問題就是，「既然要戒毒，為什麼還提供乾淨針頭？」原因在於，對一時仍無法停止注射毒品的人來說，「不提供針具」不代表注射行為就會立刻停止，反而可能增加重複使用或多人共用針頭、針筒、稀釋液的情況。這也是乾淨針具計畫最主要的目的，用意在先避免一支遭血液污染的針具，在多人之間傳播HIV、B型肝炎、C型肝炎等疾病。台灣推動藥癮減害政策，背景正是當年嚴重的HIV疫情，疾管署資料顯示，2004年至2005年間，國內愛滋感染快速增加，2005年新增通報感染3377人，其中2426人、約72%為注射藥癮者，主要原因之一就是共用針具或稀釋液。台灣因此自2005年開始推動藥癮愛滋減害計畫。減害政策包括衛生教育、清潔針具以及美沙冬替代療法等，同時從減少注射、避免共用針具與導入治療三個方向降低風險。疾管署後續統計也指出，在減害計畫推行後，注射藥癮者新增HIV感染人數明顯下降。減害政策真正重要的另一層意義，就是藉由提供針具、美沙冬等服務，讓原本可能躲在地下、不願進入醫院的藥癮者，持續與醫療系統保持接觸。WHO同樣指出，完整減害服務不只有針具與替代治療，還包括HIV檢測與治療、病毒性肝炎防治、結核病篩檢以及其他健康與社會服務。