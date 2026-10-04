戒毒為什麼還要提供「美沙冬」甚至乾淨針具？事實上，這兩項措施都是國際上行之有年的「減害」政策，重點並不是鼓勵吸毒，而是針對一時還無法完全戒除藥癮的人，先降低共用針具感染HIV、病毒性肝炎，以及反覆注射非法毒品帶來的風險，再進一步把藥癮者帶進醫療與戒癮體系。
提供美沙冬的用意？降低需要注射海洛因的需求
美沙冬（Methadone）是一種合成鴉片類藥物，依食藥署最新管制藥品分級，目前列為「第二級管制藥品」。不過，「具有管制性」並不代表沒有醫療用途，在醫師評估與監督下，美沙冬可以用於鴉片類藥物依賴的替代治療。衛福部過去說明，「美沙冬替代療法」主要是以口服美沙冬取代靜脈注射海洛因，減輕患者對海洛因的渴求以及戒斷症狀，讓原本一天可能必須多次尋找、注射海洛因的患者，能在醫療監督下維持較穩定的生活，同時降低因注射毒品而感染血液傳染病的機會。
為什麼還要發乾淨針具？避免共用針具感染HIV
另一個最常被質疑的問題就是，「既然要戒毒，為什麼還提供乾淨針頭？」原因在於，對一時仍無法停止注射毒品的人來說，「不提供針具」不代表注射行為就會立刻停止，反而可能增加重複使用或多人共用針頭、針筒、稀釋液的情況。這也是乾淨針具計畫最主要的目的，用意在先避免一支遭血液污染的針具，在多人之間傳播HIV、B型肝炎、C型肝炎等疾病。
台灣推減害逾20年
台灣推動藥癮減害政策，背景正是當年嚴重的HIV疫情，疾管署資料顯示，2004年至2005年間，國內愛滋感染快速增加，2005年新增通報感染3377人，其中2426人、約72%為注射藥癮者，主要原因之一就是共用針具或稀釋液。台灣因此自2005年開始推動藥癮愛滋減害計畫。減害政策包括衛生教育、清潔針具以及美沙冬替代療法等，同時從減少注射、避免共用針具與導入治療三個方向降低風險。疾管署後續統計也指出，在減害計畫推行後，注射藥癮者新增HIV感染人數明顯下降。
減害政策要把人帶進醫療體系
減害政策真正重要的另一層意義，就是藉由提供針具、美沙冬等服務，讓原本可能躲在地下、不願進入醫院的藥癮者，持續與醫療系統保持接觸。WHO同樣指出，完整減害服務不只有針具與替代治療，還包括HIV檢測與治療、病毒性肝炎防治、結核病篩檢以及其他健康與社會服務。
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美沙冬（Methadone）是一種合成鴉片類藥物，依食藥署最新管制藥品分級，目前列為「第二級管制藥品」。不過，「具有管制性」並不代表沒有醫療用途，在醫師評估與監督下，美沙冬可以用於鴉片類藥物依賴的替代治療。衛福部過去說明，「美沙冬替代療法」主要是以口服美沙冬取代靜脈注射海洛因，減輕患者對海洛因的渴求以及戒斷症狀，讓原本一天可能必須多次尋找、注射海洛因的患者，能在醫療監督下維持較穩定的生活，同時降低因注射毒品而感染血液傳染病的機會。
另一個最常被質疑的問題就是，「既然要戒毒，為什麼還提供乾淨針頭？」原因在於，對一時仍無法停止注射毒品的人來說，「不提供針具」不代表注射行為就會立刻停止，反而可能增加重複使用或多人共用針頭、針筒、稀釋液的情況。這也是乾淨針具計畫最主要的目的，用意在先避免一支遭血液污染的針具，在多人之間傳播HIV、B型肝炎、C型肝炎等疾病。
台灣推減害逾20年
台灣推動藥癮減害政策，背景正是當年嚴重的HIV疫情，疾管署資料顯示，2004年至2005年間，國內愛滋感染快速增加，2005年新增通報感染3377人，其中2426人、約72%為注射藥癮者，主要原因之一就是共用針具或稀釋液。台灣因此自2005年開始推動藥癮愛滋減害計畫。減害政策包括衛生教育、清潔針具以及美沙冬替代療法等，同時從減少注射、避免共用針具與導入治療三個方向降低風險。疾管署後續統計也指出，在減害計畫推行後，注射藥癮者新增HIV感染人數明顯下降。
減害政策要把人帶進醫療體系
減害政策真正重要的另一層意義，就是藉由提供針具、美沙冬等服務，讓原本可能躲在地下、不願進入醫院的藥癮者，持續與醫療系統保持接觸。WHO同樣指出，完整減害服務不只有針具與替代治療，還包括HIV檢測與治療、病毒性肝炎防治、結核病篩檢以及其他健康與社會服務。