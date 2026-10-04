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美國職棒大聯盟（MLB）國家聯盟分區系列賽（NLDS）點燃戰火，由中區冠軍、第一種子密爾瓦基釀酒人隊在主場迎戰外卡晉級的聖地牙哥教士隊。釀酒人派出24歲的「怪物」王牌投手米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）先發掛帥，他在面對首名打者塔提斯（Fernando Tatis Jr.）時，投出的第一球就高達104.8英里（約168.7公里），直接刷新大聯盟自2008年啟用球速追蹤系統以來的「史上最速開局首球」紀錄。根據大聯盟數據專家莎拉蘭斯（Sarah Langs）指出，米肖羅斯基這顆104.8英里的火球，打破了自己先前兩度締造的103.7英里紀錄，無論在例行賽或季後賽皆為歷史新高。他在首局展現恐怖壓制力，對塔提斯連塞3顆破百英里火球後以滑球奪三振，雖被馬查多（Manny Machado）敲出二壘安打，但隨後用速差達40公里的曲球三振法蘭斯（Ty France）。首局25球中，有多達16球飆破100英里。然而進入第2局，米肖羅斯基遭遇亂流。在三振梅瑞爾（Jackson Merrill）後，他接連遭波賈茲（Xander Bogaerts）、薩拉斯（Ethan Salas）與坎普沙諾（Luis Campusano）敲出3支一壘安打失掉1分，隨後又因柯朗沃斯（Jake Cronenworth）擊出一壘滾地球時本壘攻防戰判定安全上壘的野手選擇再掉1分。前兩局投完，他雖失掉2分，但已投出34球，其中18球超過100英里。米肖羅斯基在本季例行賽的表現堪稱史詩級，整季共投出高達1115顆破百英里的火球，遙遙領先大聯盟自2008年以來的歷史紀錄。他以防禦率1.80、252次三振以及每局被上壘率（WHIP）0.80的超狂數據，包辦全聯盟這三項數據的榜首。儘管以16勝無緣投手三冠王，但他已是今年國家聯盟塞揚獎的熱門人選。大聯盟官網指出，過去在單一季後賽「系列賽」中，單一投手投出100英里以上火球的最多紀錄為56球。以米肖羅斯基的火球頻率，他極有可能在單場比賽中就改寫這項系列賽紀錄。本季他已有4場比賽單場投出超過56顆破百火球，其中7月26日面對洛磯隊時更寫下單場66顆的大聯盟紀錄。這位火球男的極限在哪，已成為今年季後賽最具話題性的焦點。