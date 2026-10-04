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本文重點如下：

《F✦FOREVER恆星之城》演唱會時間、地點

《F✦FOREVER恆星之城》演唱會票價、座位圖

《F✦FOREVER恆星之城》拓元搶票流程

《F✦FOREVER恆星之城》購票注意事項

《F✦FOREVER恆星之城》易遊網演唱會限量套票

《F✦FOREVER恆星之城》常見問題FAQ

《F✦FOREVER恆星之城》演唱會時間、地點

《F✦FOREVER恆星之城》演唱會票價、座位圖

▲《F✦FOREVER恆星之城》大巨蛋座位圖。（圖／相信音樂臉書）

《F✦FOREVER恆星之城》拓元搶票流程

13:00 台新Richart卡友優先購

台新Richart卡友專區，信用卡含簽帳金融卡優先購票，限區限量售完為止。 購票前請先加入拓元會員並完成手機號碼驗證。 點選「立即購票」後，選擇需要購買的場次點選「立即訂購」 輸入預購代碼／信用卡卡號的前Ｎ碼／該問題的答案。（建議預先複製到記事本備用） 先選擇「電腦配位」或「自行選位」再點選購票區域。（建議選擇電腦配位，節省選位時間） 選擇張數、輸入驗證碼、閱讀服務條款並於同意後勾選、確認張數。（按下「Tab」、「空白鍵」、「Enter」能節省不少時間） 選擇付款方式及配送方式，並在10分鐘內點選「下一步」 。（建議可選擇「ATM虛擬帳號付款」，刷卡雖方便，但卻有刷卡失敗的風險！）

14:00 全區開賣

《F✦FOREVER恆星之城》購票注意事項：

每人每場限購4張。 一人一票，憑票入場，孩童亦需購票。 本場館L2/L3/L4/L5層看台有一定高度，如有懼高症者，建議評估自身狀況後再行購買購票後三天內可辦理退票，退票需酌收票面價5%手續費；如購票日距活動日不足三日，請於活動開始前完成退票申請。換票等同於退票。 購買各種優惠票者，需於購票與使用時依規定出示相關證明文件。每人每場退票總張數，不得超出該次演唱會公告之限購張數，分次寄送者亦同。相關服務費用與寄回郵資非屬票價部分不在退費範圍之內。

《F✦FOREVER恆星之城》易遊網演唱會套票

請先登入易遊網會員方可購買易遊網演唱會套票。 購買【交通+門票+住宿】雙人套票於10/11(含)前可免費取消，10/12起不可取消；【門票+住宿】雙人套票則為不可取消方案。套票商品票券、訂房、交通皆無法受理單獨取消，敬請留意。 平台未開放海外信用卡，若海外粉絲有購買套票需求，可請持有台灣信用卡的親友代刷付款，旅客資訊須填寫實際入住人資料。若選擇台北凱撒大飯店專案，非本國籍旅客入住飯店會加收房差，敬請留意。演唱會票券預計於活動前2-3日內寄至指定地址，請在訂購成功後，於訂單留言填寫收件人姓名、電話、收件地址。

▲易遊網推出演唱會限量套票，包含演唱會門票、住宿、交通等方案。（圖／易遊網官網）

《F✦FOREVER恆星之城》常見問題FAQ

由言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信帶來的《F✦FOREVER恆星之城》將在11月28日、11月29日首度站上台北大巨蛋，門票今（4）日於拓元售票正式啟售，共分為兩階段，下午13:00台新卡友優先購、14:00全面開賣；另外，易遊網也推出演唱會限量套票，最低每人6899元起，包含演唱會門票、住宿一晚，《NOWNEWS今日新聞》也整理出完整搶票攻略。2026/11/28（六）19:002026/11/29（日）19:00臺北大巨蛋NT$ 5880 / 5280 / 4880 / 4280 / 3680 / 3280 / 2680 / 1680看台身障席 NT$ 2440 / 184010/4 18:00《F✦FOREVER恆星之城》由經典男團成員，結合五月天主唱共同打造。官方預習與現場演唱曲目主要包含 F4 經典金曲、合作新曲以及各成員的個人代表作，由相信音樂發行多首單曲如〈恆星不忘 Forever Forever〉、〈愛人啊 Finding Loves〉等。F4在2002年至2003年期間曾舉辦歷時4個月的世界巡迴演唱會，20場大型演出走遍世界各地12個城市，吸引約60萬人朝聖。2025年7月則再次合體，擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，讓不少粉絲感動。全新巨幕舞台與億萬製作、華麗視覺與燈光、全方位環場「逐星號」、四人全新SOLO舞台與驚喜曲目、經典級嘉賓驚喜登場。