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蔣萬安：支持美沙冬、乾淨針具 但沈伯洋當年主張一樣嗎？

指美沙冬2006年已實施 蔣：文章沒提「美沙冬」三字

北市今年查獲逾1.1噸毒品 蔣：毒駕也讓無辜民眾家破人亡

蔣萬安：查緝、戒治從來不是二選一

被問是否與沈伯洋辯論 蔣萬安：一定會參加

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋2014年談毒品政策的文章，近日再被翻出討論；台北市長蔣萬安3日在臉書發文提到「不要拿美沙冬計畫遮掩」，引起數十萬網友留言討論。蔣萬安今（4）日再度強調，他理解且支持美沙冬療法及乾淨針具政策，但這與沈伯洋過去的主張是否相同，是兩回事，更反問沈當年主張在「社區中心提供毒品」，究竟要在哪裡設立社區中心、提供施打什麼毒品？他喊話沈伯洋「不要模糊焦點、不要認知作戰」。蔣萬安今日受訪時表示，他要再次強調，自己理解且支持美沙冬，也支持乾淨針具政策，「但請沈委員不要模糊焦點，不要模糊焦點、不要認知作戰。」沈伯洋主張要在社區中心發放毒品，那請問要在哪裡設立這樣的社區中心？又要提供施打什麼樣的毒品？對於沈伯洋方面以美沙冬替代療法及減害政策說明過去立場，蔣萬安表示，他一直支持美沙冬療法，也支持乾淨針具政策，這也是他在立委期間的提案，「但這跟沈委員的主張是一樣的嗎？」蔣萬安指出，沈伯洋當時撰文批判執政黨，而當時是國民黨執政，但美沙冬療法2006年就已開始實行。「所以現在沈委員說他的主張，當時批判政黨的做法，如今變成他在介紹這樣的一個做法，大家不會覺得很奇怪嗎？」蔣萬安進一步表示，沈伯洋如今強調，當時主張在社區中心提供毒品及針具，其實指的是美沙冬療法，「但大家仔細看一下，美沙冬當時已經在做了，那大家又何必特別寫文章來批判當時馬政府已經在做的政策？」蔣萬安說，他也特別將沈伯洋當年的文章看了一遍，「整篇文章沒有提到美沙冬這三個字。」因此，整件事情沈伯洋應該好好、清楚面對自己過去的主張，以及這中間的準則到底是什麼？他也表示，當然歡迎沈伯洋改變立場，加入一起推動相關政策。至於毒品議題是否不應成為政治攻防，蔣萬安表示，這是一個非常清楚的立場選擇，「我就是很堅定站在反毒第一線，嚴加地查緝，而且毒品零容忍的政策，這沒有任何模糊的空間。」蔣萬安也強調，台北市政府這幾年全面加強毒品查緝及毒品防制，相關成果非常顯著，以今年為例，截至8月就查獲4000多件、送辦4000多人，各式毒品查獲量達1.1噸。蔣萬安表示，沈伯洋關心吸毒的孩子，這很好，但也千萬不要忘記，有很多沒有吸毒的民眾，卻因為毒品、毒駕而造成家破人亡。這幾天大家看到毒駕的新聞，造成許多警察同仁及民眾受到傷害，「我們也非常的痛心」。蔣萬安再次強調，他支持美沙冬療法以及乾淨針具政策，立場非常清楚；但他身為台北市長，「堅決反對毒品去罪化」，也絕對不會、且不可能在社區打造一個社區中心，更不會將毒品藥物發放給民眾，「這跟沈委員的主張是完全的不同，所以大家可以安心。」蔣萬安指出，台北市政府做的就是查緝毒品、協助戒治，「這從來不是二選一」，也與所謂「毒品只是藥」或「社區問題」完全不同。他也喊話，沈伯洋應好好面對過去的主張，也希望沈不要再散播「毒品只是藥」這樣的訊息，「這會讓許多的家長、市民朋友憂慮而且誤解。」蔣萬安表示，選舉只是一時，但反毒是不分黨派顏色的共同目標與方向，「所以我也歡迎沈委員能夠加入我們行列，共同向毒品說不，堅決守護選民。」媒體追問是否願意與沈伯洋辯論，蔣萬安表示，「我說過台北市一定是會辦理辯論，所以我也一定會參加，我想這點歷史也是非常清楚。」對於沈伯洋引用台大公衛學院研究，指出乾淨針具與美沙冬替代療法具有高度減害效果，蔣萬安則表示，台北市這幾年一直與衛福部密切合作，美沙冬療法也有相當成效。不過，蔣萬安強調，整件事情仍應回到問題根本，也就是沈伯洋過去所主張的「在台北市設立社區中心來發放毒品」，「那請問他要在哪裡特別打造這樣的社區中心？而且要提供施打什麼樣的毒品？」