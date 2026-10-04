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「認知落差」一句話化解 白營小雞今天全員到齊

江和樹喊「藍白必須合作」 白營台中隊展現團結

國民黨台中市長參選人江啟臣今（4）日上午成立競選總部，昨晚才因「上台名額」爆發的藍白不同台危機，今天上演大逆轉！民眾黨秘書長周榆修親自率台中市6名議員參選人全員到齊、不僅全部登台亮相，還逐一介紹參選人。周榆修受訪時低調化解昨晚風波，表示純粹是幕僚聯繫時「認知上的落差」，民眾黨仍會力挺江啟臣，盼延續盧秀燕市政、打造幸福城市。民眾黨中央委員江和樹昨深夜發文表示，原本民眾黨台中隊規劃由周榆修、立院黨團總召陳清龍及6名市議員參選人共同出席，卻臨時接獲江啟臣幕僚通知，僅周榆修、陳清龍、江和樹等3人可以上台，其餘參選人無法登台，因此一度表示「若我們的到場會讓主辦團隊為難，那我們就不造成困擾」，引發白營支持者議論。不過，江和樹發文後，相關安排在短短數小時內出現轉折，主辦方重新確認民眾黨台中隊夥伴都能上台，江和樹隨後也更新臉書，宣布團隊將依最新安排出席。原本可能因「誰能上台」讓藍白合作蒙上陰影的插曲，最後在連夜協調後化解，今天也讓原本預期的「三子合體」與藍白同台場面順利登場。周榆修上午不到9點就率領台中市6名市議員參選人抵達活動場地，民眾黨台中隊全員到齊，立院黨團總召陳清龍、立委洪毓祥也來了，台中市副市長鄭照新主動上前接待並一路陪同。現場主辦單位宣布人數已超過萬人，周榆修助講時更強調，台中如果贏，台灣所有在野勢力就會贏，呼籲大家延續8年前支持盧秀燕的精神，繼續力挺江啟臣打造「國際旗艦城」。周榆修受訪時表示，昨晚的事件「很單純，是幕僚在聯繫上、認知上一些落差而已」，因此今天民眾黨台中隊仍全員到齊。他強調，民眾黨會力挺台中市政交棒給未來的江啟臣，延續盧秀燕打造幸福、先進城市的方向；未來也將由市黨部主委陳清龍帶領所有議員參選人，理性監督、全力支持市政。周榆修也在台上逐一介紹6名民眾黨市議員參選人，展現台中隊全員到齊的陣容，拜託大家支持。昨晚才因登台安排一度傳出全隊不出席，今天卻變成白營小雞整隊登台，從「藍白不同台」到「全員到齊」，短短一晚劇情急轉彎，也成為江啟臣競總成立大會的另一個話題。江和樹則表示，選舉過程難免會有溝通上的落差，但只要彼此願意尊重、願意協調，事情就能圓滿完成。他強調，民眾黨台中隊從來不是一個人的隊伍，而是一群在各選區努力、一起為台中打拚的夥伴，因此今天全員到齊，就是要讓大家看到團隊的團結。江和樹指出，面對2026選戰，藍白必須合作、團隊也必須團結，才能讓台中繼續進步、讓市民過更好的生活。他也以昨晚的插曲為例，強調只要透過溝通協調，就能把原本的歧見化解，今天民眾黨台中隊仍選擇站上同一個舞台，展現合作態度。原本江啟臣競選總部成立前夕，外界關注焦點是韓國瑜、盧秀燕、侯友宜「三子合體」，沒想到昨晚一度上演藍白離心危機，如今民眾黨台中隊全員到齊、逐一登台，讓這場插曲暫時落幕，也讓江啟臣競總成立大會重新回到藍營「三子合體」與藍白合作的主軸。