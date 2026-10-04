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洛杉磯道奇隊今（4）日於國聯分區系列賽對陣亞特蘭大勇士隊首戰前公布26人名單，韓國好手金慧成竟驚奇出現在季後賽名單中，讓他連續2年踏上大聯盟秋季舞台。至於本季長時間待在小聯盟的金慧成為何能在最後關頭擠進名單？道奇總裁直言：「我們具備極佳速度的球員相對較少。」金慧成上季在大聯盟菜鳥年就隨道奇隊奪得世界大賽冠軍，然而本季出賽43場，繳出打擊率.259、1轟、11打點的成績後，於5月底遭到下放。在3A苦戰超過4個月期間，他出賽85場、打擊率.262，雖然打擊狀態仍在尋求突破，但他多功能的守備能力與跑壘速度，最終獲得道奇高層肯定。隊媒《Dodger Blue》指出，這是金慧成自5月28日以來首度重返大聯盟名單，季後賽預計將從板凳出發，主要擔任代跑等關鍵角色。《Dodger Nation》補充，道奇看重他能兼任內外野的防守彈性，以及能夠隨時改變比賽節奏的跑壘速度。至於為何選擇讓金慧成進入26人名單？道奇隊棒球營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）正面回應表示：「我們球隊擁有許多優勢，但具備極佳速度的球員相對較少。」這正是球團選擇在季後賽啟用金慧成的關鍵理由。金慧成的壓線回歸，讓大部分韓媒相當開心，紛紛以「瘋狂的反轉」、「奇蹟般進入名單」，不過也有韓媒認為現在的金慧成根本被當成田徑隊。值得一提的是，今年的國聯分區系列賽也上演備受矚目的「韓國內戰」，勇士隊陣中的金河成在首戰先發登場、擔綱第9棒游擊手，可惜金慧成無緣先發。