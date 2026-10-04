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安全針具降低施打毒品感染HIV 林靜儀：惡意扭曲專業比無知更可怕

台北市長蔣萬安針對民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年對於毒品相關言論批評，提及「清潔針具及美沙冬替代療法防治」時稱「北市的社區容許提供毒品跟針頭供吸毒者施打嗎？」引發網友砲轟。而衛福部次長林靜儀更在臉書開轟「惡意扭曲專業比無知更可怕。」對於蔣萬安對「清潔針具及美沙冬替代療法」進行政治攻防，引起諸多醫療人員不滿，網友更湧入臉書留言。林靜儀在臉書貼出一張圖表，引述2025年刊登《微生物學、免疫學與感染期刊》中，一篇提及「台灣愛滋病毒感染和愛滋病40年」的研究「台灣2005年前後HIV感染個案高峰那個紫色線」就是使用毒品時，共用針具導致的「病毒傳播」。而後來啟動了「安全針具政策」，加上美沙酮減害治療，明顯降低因施打毒品所導致的HIV感染。林靜儀提到，藥物濫用時，共用針具導致HIV感染擴散，尤其對女性的影響甚鉅；女性在毒癮議題中，常常伴隨性剝削、親密關係暴力、性傳染病、非預期懷孕等風險。林靜儀表示，台灣當年的減害政策加上後來的孕婦HIV篩檢，降低了女性因為濫用藥物而造成的HIV感染，以及毒癮女性非預期懷孕時合併發生HIV感染新生兒。「這麼重要的公衛議題，為了選舉而抹黑」林靜儀直言，甚至看到還有醫師背景的政治人物要繼續扭曲減害政策，「真的非常悲哀」，難怪公衛和相關防治第一線人員們會這麼憤怒。林靜儀指出，反毒與減害都是同時要做的事；更批評「惡意扭曲專業比無知更可怕。」