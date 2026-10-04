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川習會後對台軍援遭凍結 逾150億美元援助、軍售受影響

▲中國國家主席習近平於9月下旬訪問美國，並與美國總統川普舉行峰會。（圖／美聯社／達志影像）

共和黨也施壓川普政府 要求別讓對台援助繼續卡關

140億美元軍售也持續卡關 業界：與美中談判密不可分

美國對台軍事援助再添變數！川普政府將國會核准的3億美元（約新台幣91億元）對台軍事融資最終如何處理列為機密，由於這筆經費並未在9月30日期限前完成撥付，目前外界無法確認政府究竟透過其他方式保留款項，或已讓經費隨著會計年度結束失效。由於此事發生在美國總統川普高規格接待中國國家主席習近平之後，也再度引發美國國會跨黨派對台軍援遭延宕的疑慮。根據《華盛頓太陽報》（The Washington Sun）引述4名知情人士報導，美國國務院官員已向國會幕僚說明這筆3億美元「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）的處理情況，但相關資訊遭列為機密。知情人士透露，這筆資金並未在期限前完成撥付，因此目前無法得知政府是否透過其他方式保留款項，或已讓資金在期限屆滿後失效。FMF計畫由國務院管理，允許合作夥伴購買美國國防裝備，屬於無償軍援。2023年8月，時任美國總統拜登首開先例，批准提供台灣FMF。美國管理及預算局（OMB）資料庫顯示，截至週四，2026會計年度共22億美元的外國軍事融資尚未撥付，其中包括原定提供台灣的3億美元。值得注意的是，川普今年5月與中國國家主席習近平舉行峰會後，美國政府曾數月暫緩多項對台安全援助，包括上述3億美元外國軍事融資、五角大廈「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）提供的10億美元，以及總值140億美元的軍售案。由於川普日前才在白宮接待習近平，對台軍援的處理方式格外受到關注。美國國會兩黨議員先前已擔憂，川普可能把台灣安全援助納入美中談判；川普本人也曾形容相關援助是「非常好的談判籌碼」。參議院撥款委員會國務院相關小組民主黨首席議員、夏威夷州聯邦參議員夏茲（Brian Schatz）被問及3億美元軍援去向時表示，由於資訊已被列為機密，「我不知道該怎麼回答才不會觸法」。共和黨籍緬因州聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）則表示，她一直積極推動相關援助獲得釋出，若台灣安全援助真的成為川普與習近平談判的籌碼，她將感到「震驚」。民主黨籍德拉瓦州聯邦參議員昆斯（Chris Coons）也批評川普政府凍結對台安全援助，強調美國對台安全承諾是法律規定，「不是可以選擇要不要履行的事項」，國會已批准數十億美元協助台灣強化防衛，不應為了討好北京而遭白宮阻擋。共和黨內同樣出現施壓聲浪。參議院軍事委員會主席、密西西比州共和黨參議員韋克爾（Roger Wicker）本週與台灣駐美代表俞大㵢會面後表示，國會已授權並撥款增加資源，強化台灣軍事訓練、安全援助及軍售，政府必須依照國會原定目的使用這些資源。參議院共和黨重量級議員也曾在川習會前要求川普政府推進遭到延宕的對台安全援助，包括由參議院國防撥款小組主席麥康奈（Mitch McConnell）等人向政府施壓。除了直接軍援之外，另一筆規模達140億美元的對台軍售案也仍在等待川普政府批准。不過美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）透露，數項原本必須在10月1日前正式通知美國國會的對台軍售案並未完成程序，意味相關項目可能必須重新進入協商，造成進一步延誤，甚至增加成本。韓儒伯認為，近期對台軍售放緩與川普政府和北京進行的談判有所關聯，尤其美國在稀土及其他關鍵礦物供應上仍高度關注中國政策，而川普又希望維持與習近平之間的貿易休兵局面。他形容，美中貿易談判與對台軍售如今已「密不可分」。美國國務院並未直接回應3億美元軍援的處理情況，僅重申川普與國務卿盧比歐（Marco Rubio）都已表示，美國對台政策「沒有改變」，華府將繼續與包括台灣在內的印太夥伴合作，推進共同的繁榮、安全與價值。白宮高階官員則表示，川普近期將決定一項新的對台軍售方案，並強調川普批准的對台軍售規模「比歷任美國總統都多」。