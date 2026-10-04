2026台北101國慶煙火將於10月10日（周六）晚間10時震撼登場！今年台北101攜手台北市政府，以「Onward Taiwan一起點亮台灣」為主題，打造長達14分鐘的「煙火＋無人機＋建築燈光」國慶展演，今年不僅將無人機規模擴增至600台，更結合低煙環保煙火與建築光雕。本篇整理2026台北101國慶煙火重要資訊，一次掌握施放亮點、官方推薦最佳觀賞地點、交通管制路線、捷運搭乘建議與線上直播平台。
🟡2026台北101國慶煙火有哪些亮點與特色？
━━━ ◂𝟐𝟎𝟐𝟔 台北𝟏𝟎𝟏 國慶展演 ▸ ━━━
⌁ 𝗢𝗡𝗪𝗔𝗥𝗗 𝗧𝗔𝗜𝗪𝗔𝗡 一起點亮台灣 ⌁
〔無人機 × 煙火共演〕
展演時間▸𝟐𝟎𝟐𝟔.𝟏𝟎.𝟏𝟎 ㊅ 𝟐𝟐:𝟎𝟎
📍14分鐘「煙火＋無人機＋建築燈光」跨界共演
2026台北101國慶展演時間共約14分鐘，節目架構包含1分鐘序幕煙火、10分鐘無人機主秀，以及3分鐘壓軸煙火，展演地點位於台北世貿一館與台北君悅酒店上空。
📍無人機規模創新高、600台挑戰信義區極限
無人機數量由去年的500台擴增至600台，台北101董事長賈永婕指出，由於信義區高樓密集，600台已逼近操作臨界值，團隊特別調整了起飛地點與方向，表演中將結合網路熱門話題與年輕世代語言，在夜空中排列出台灣精神圖騰。
📍引進低煙環保煙火技術，畫面更清晰
今年採用低煙環保煙火技術，大幅減少煙霧遮蔽大樓立面，改善拍攝視野，讓現場觀眾與攝影愛好者能捕捉到更清晰通透的畫面。
📍跨界聯合舉辦、台新新光金控獨家贊助
2026台北101國慶展演時由台北101與台北市政府聯合舉辦，台新新光金控獨家贊助，今年還攜手台北市警察局及交通警察大隊拍攝宣傳影片。
📍雨天配套改純煙火、空拍機禁飛
由於無人機較易受強風與降雨影響，若活動當晚因不可抗力天候因素，導致無人機無法升空，節目將即時啟動配套機制，調整為純煙火展演。為確保活動安全，10月10日下午5時至凌晨0時，特定區域禁止一般遙控無人機飛航，違者最高可處新台幣30萬元罰鍰。
🟡哪裡是觀賞台北101國慶展演的最佳位置？
今年若想完整欣賞展演，除了煙火外，還要考慮如何將空中無人機編隊與大樓光雕同時納入視野，因此選擇大樓正北面、視野開闊的平地最佳。台北101官方大力推薦以下兩大最佳觀賞點。
📍台北市政府前市民廣場（新仁愛路／市府路）
◾觀賞特色：最接近台北101與無人機展演區（世貿一館與君悅酒店上空），能近距離感受煙火與無人機主秀的震撼效果，視野寬廣不被鄰近高樓遮蔽。
◾建議捷運：搭乘捷運板南線至「市政府站」（2號出口）步行前往。
📍國父紀念館周邊
◾觀賞特色：腹地廣大且視野無遮蔽，能將101建築本體與天空中的無人機編隊一覽無遺，是攝影愛好者卡位的首選地點。
◾建議捷運：搭乘捷運板南線至「國父紀念館站」（4號出口）。
🟡2026台北101國慶煙火交通管制、搭乘建議
國慶日當天在信義區有許多熱門活動，包含市府升旗、寶可夢大遊行，以及大巨蛋的演唱會，周邊人車潮眾多，強烈建議優先搭乘大眾運輸工具。
1、捷運搭乘與出入口管制
◾建議搭乘路線：搭乘捷運板南線（藍線）至「市政府站」或「國父紀念館站」下車步行前往觀賞點。
◾淡水信義線（紅線）管制：捷運「台北101／世貿站」4號出口10月10日21:40至22:30暫停開放，民眾需改由1、2、3、5號出口進出。
◾進場建議：盡量避免等到21:40後再進入101核心區域，以免碰上管制影響卡位。
2、10月10日晚間道路與人行分階段交通管制
配合展演，台北101及周邊區域於10月10日晚間21:00起實施兩階段管制。
📍第一階段（21:00至21:40）：
◾車輛只出不進路段：松壽路（市府－松智）、市府路（松壽－信義）、松智路（松壽－信義）、信義路（莊敬－松智）雙向，以及信義路（松智－松仁）往西路段。
◾封閉供民眾聚集：市府路（松高－松壽）雙向路段。
◾人行管制：台北101與南山A21四周人行道、世貿市府路側人行道，以及台北101連通君悅／世貿／ATT／南山之空橋進行行人勸離。
📍第二階段（21:40至22:30）：
◾車輛全面禁止通行：上述松壽路、市府路、松智路、信義路等管制路段全面封閉。
◾人行全面禁止通行：台北101與南山A21四周人行道、世貿市府路側人行道、3處連通空橋全面禁止通行。
🟡2026台北101國慶展演時間表與營業異動一覽
◾展演日期與時間：2026年10月10日（六）22:00登場（展演約14分鐘）
◾節目內容：1分鐘序幕煙火 ➔10分鐘無人機主秀 ➔3分鐘壓軸煙火
◾官方線上直播 ：「台北101官方YouTube頻道」提供空拍視角線上直播
◾台北101購物中心：國慶日營業時間調整為11:00至21:30
◾台北101觀景台：國慶日營業時間調整為10:00至21:00（20:15停止售票）
◾辦公大樓出入口：國慶日18:00起實施管制
我是廣告 請繼續往下閱讀
━━━ ◂𝟐𝟎𝟐𝟔 台北𝟏𝟎𝟏 國慶展演 ▸ ━━━
⌁ 𝗢𝗡𝗪𝗔𝗥𝗗 𝗧𝗔𝗜𝗪𝗔𝗡 一起點亮台灣 ⌁
〔無人機 × 煙火共演〕
展演時間▸𝟐𝟎𝟐𝟔.𝟏𝟎.𝟏𝟎 ㊅ 𝟐𝟐:𝟎𝟎
📍14分鐘「煙火＋無人機＋建築燈光」跨界共演
2026台北101國慶展演時間共約14分鐘，節目架構包含1分鐘序幕煙火、10分鐘無人機主秀，以及3分鐘壓軸煙火，展演地點位於台北世貿一館與台北君悅酒店上空。
無人機數量由去年的500台擴增至600台，台北101董事長賈永婕指出，由於信義區高樓密集，600台已逼近操作臨界值，團隊特別調整了起飛地點與方向，表演中將結合網路熱門話題與年輕世代語言，在夜空中排列出台灣精神圖騰。
📍引進低煙環保煙火技術，畫面更清晰
今年採用低煙環保煙火技術，大幅減少煙霧遮蔽大樓立面，改善拍攝視野，讓現場觀眾與攝影愛好者能捕捉到更清晰通透的畫面。
📍跨界聯合舉辦、台新新光金控獨家贊助
2026台北101國慶展演時由台北101與台北市政府聯合舉辦，台新新光金控獨家贊助，今年還攜手台北市警察局及交通警察大隊拍攝宣傳影片。
📍雨天配套改純煙火、空拍機禁飛
由於無人機較易受強風與降雨影響，若活動當晚因不可抗力天候因素，導致無人機無法升空，節目將即時啟動配套機制，調整為純煙火展演。為確保活動安全，10月10日下午5時至凌晨0時，特定區域禁止一般遙控無人機飛航，違者最高可處新台幣30萬元罰鍰。
今年若想完整欣賞展演，除了煙火外，還要考慮如何將空中無人機編隊與大樓光雕同時納入視野，因此選擇大樓正北面、視野開闊的平地最佳。台北101官方大力推薦以下兩大最佳觀賞點。
📍台北市政府前市民廣場（新仁愛路／市府路）
◾觀賞特色：最接近台北101與無人機展演區（世貿一館與君悅酒店上空），能近距離感受煙火與無人機主秀的震撼效果，視野寬廣不被鄰近高樓遮蔽。
◾建議捷運：搭乘捷運板南線至「市政府站」（2號出口）步行前往。
📍國父紀念館周邊
◾觀賞特色：腹地廣大且視野無遮蔽，能將101建築本體與天空中的無人機編隊一覽無遺，是攝影愛好者卡位的首選地點。
◾建議捷運：搭乘捷運板南線至「國父紀念館站」（4號出口）。
國慶日當天在信義區有許多熱門活動，包含市府升旗、寶可夢大遊行，以及大巨蛋的演唱會，周邊人車潮眾多，強烈建議優先搭乘大眾運輸工具。
1、捷運搭乘與出入口管制
◾建議搭乘路線：搭乘捷運板南線（藍線）至「市政府站」或「國父紀念館站」下車步行前往觀賞點。
◾淡水信義線（紅線）管制：捷運「台北101／世貿站」4號出口10月10日21:40至22:30暫停開放，民眾需改由1、2、3、5號出口進出。
◾進場建議：盡量避免等到21:40後再進入101核心區域，以免碰上管制影響卡位。
配合展演，台北101及周邊區域於10月10日晚間21:00起實施兩階段管制。
📍第一階段（21:00至21:40）：
◾車輛只出不進路段：松壽路（市府－松智）、市府路（松壽－信義）、松智路（松壽－信義）、信義路（莊敬－松智）雙向，以及信義路（松智－松仁）往西路段。
◾封閉供民眾聚集：市府路（松高－松壽）雙向路段。
◾人行管制：台北101與南山A21四周人行道、世貿市府路側人行道，以及台北101連通君悅／世貿／ATT／南山之空橋進行行人勸離。
📍第二階段（21:40至22:30）：
◾車輛全面禁止通行：上述松壽路、市府路、松智路、信義路等管制路段全面封閉。
◾人行全面禁止通行：台北101與南山A21四周人行道、世貿市府路側人行道、3處連通空橋全面禁止通行。
◾展演日期與時間：2026年10月10日（六）22:00登場（展演約14分鐘）
◾節目內容：1分鐘序幕煙火 ➔10分鐘無人機主秀 ➔3分鐘壓軸煙火
◾官方線上直播 ：「台北101官方YouTube頻道」提供空拍視角線上直播
◾台北101購物中心：國慶日營業時間調整為11:00至21:30
◾台北101觀景台：國慶日營業時間調整為10:00至21:00（20:15停止售票）
◾辦公大樓出入口：國慶日18:00起實施管制
資料來源：台北101