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▲馬桶沒人使用卻自動沖水兩次，讓利特也嚇到回頭查看。（圖／翻攝自트기트기 이특 LEETEUK YouTube）

南韓天團SUPER JUNIOR隊長利特日前抵達高雄準備舉辦活動，2日晚間透過YouTube開直播與粉絲互動時，後方廁所馬桶竟接連自動沖水兩次，還發出奇怪聲響，讓他當場嚇到表情僵住，崩潰大喊：「拜託別這樣」、「怎麼辦，我真的很害怕」，這起突發「飯店靈異事件」插曲迅速引發網友與粉絲熱烈討論。利特日前剛結束台北代言活動，隨後搭乘高鐵南下，準備於10月3日晚間與希澈合體登上高雄流行音樂中心海音館，舉行「2026 SUPER JUNIOR-83z FANCON TOUR [1983] in KAOHSIUNG」專場演出。2日晚間他在高雄飯店房間開直播陪台灣E.L.F.聊天，原本氣氛輕鬆，不料接近尾聲時，身後廁所突然傳出異常聲響。起初利特以為是經紀人走進房間，回頭查看才發現聲音來自廁所，隨後馬桶更莫名其妙自動沖水，而且接連發生了兩次，讓利特表情也僵住。他跟粉絲解釋，自己住的房間，客廳旁有一個小的洗手間，馬桶是自動感應的，有人走過去才會沖水，但明明後面沒有人，讓他也有點害怕，狂問粉絲「怎麼辦？」而在如此驚慌的情況下，利特也不忘照顧粉絲感受，他還開玩笑說：「可能是因為我剛剛抱怨食物不好吃吧」，笑說自己是被「祂」抗議了。因為利特剛到房間時，用客房服務點了牛肉麵、牛排等餐點，結果全都踩雷，讓他吃了幾口就停下筷子，吃不下去。粉絲這時也紛紛給他意見，要他趕快逃去希澈的房間，利特則笑說他根本不知道希澈的房號。另外還有人開玩笑問利特：「你進去前是不是忘記敲門」，跟他分享台灣人進飯店房間時都會先敲門的習俗。而這場意外的靈異事件，也成了SJ-83z高雄活動登台前最受網友關注的話題。昨晚表演結束後，利特則和希澈去吃鼎王，一掃之前點餐踩雷的陰霾。