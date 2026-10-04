現代人日常工作與生活壓力沉重，近期一款名為《Destroy Any Website》的免費網頁遊戲在網路社群迅速爆紅，成為不少網友熱議的療癒神器，遊戲主打完全免下載任何檔案，玩家只需打開瀏覽器並輸入想破壞的「網站網址」，就能立即展開一場暢快淋漓的數位大爆破，甚至支援最多6人跨網連線同樂。
童年Flash遊戲再現！獨立開發者打造「破壞網站」新玩法
《Destroy Any Website》這款現象級的網頁破壞遊戲，是由獨立遊戲開發者 Hugo Duprez 利用 Sprite Fusion 軟體一手打造，遊戲設計靈感承襲2000年代風靡一時的桌面破壞程式與 Flash 紓壓小遊戲精神，喚起許多資深網民的童年回憶，遊戲一推出便吸引大量玩家前往體驗。
在《Destroy Any Website》的遊戲世界中，玩家將化身為一隻靈活的火柴人角色，穿梭於指定的網頁之間，特別的是，網頁上的所有圖片與文字內容，都會化為玩家腳下的實體立足點，玩家能在自己平時瀏覽的網站結構上自由跳躍，將原本嚴肅的網頁介面直接變成充滿挑戰的互動遊戲關卡。
火箭筒、電磁砲全都有！網頁設計師也喊紓壓
遊戲提供極為豐富的軍火庫，包含手槍、衝鋒槍、霰彈槍、火箭筒、電磁砲、火焰噴射器及手榴彈等各式誇張的科幻武器供玩家搞破壞，當玩家瘋狂掃射並摧毀頁面元件時，畫面左上方的破壞指數會持續累積，一旦破壞進度達到百分之百，系統便會即時統計破壞分數，帶來滿滿的成就感。
這款作品在社群平台上獲得廣大迴響與極高評價，甚至連不少網站設計師都公開表示，這是近幾年看過最紓壓的網頁遊戲，許多玩家紛紛將其與2006年爆紅的經典動畫影片《Animator vs. Animation》相提並論。也有網友打趣說道，「這種隨心所欲刪除網頁內容的體驗，讓人體會到掌控網路頁面的無比快感。」
《Destroy Any Website》的爆紅映照出近期瀏覽器小遊戲重新席捲網路的流行趨勢，無論是高爾夫主題的拼字遊戲，或是結合經典角色的尋寶玩法，免安裝且隨開即玩的特色正深刻滿足現代人的紓壓需求，對於高壓工作環境下的上班族而言，這類輕量級的網頁破壞遊戲無疑是最佳的數位解壓神器。
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《Destroy Any Website》這款現象級的網頁破壞遊戲，是由獨立遊戲開發者 Hugo Duprez 利用 Sprite Fusion 軟體一手打造，遊戲設計靈感承襲2000年代風靡一時的桌面破壞程式與 Flash 紓壓小遊戲精神，喚起許多資深網民的童年回憶，遊戲一推出便吸引大量玩家前往體驗。
在《Destroy Any Website》的遊戲世界中，玩家將化身為一隻靈活的火柴人角色，穿梭於指定的網頁之間，特別的是，網頁上的所有圖片與文字內容，都會化為玩家腳下的實體立足點，玩家能在自己平時瀏覽的網站結構上自由跳躍，將原本嚴肅的網頁介面直接變成充滿挑戰的互動遊戲關卡。
遊戲提供極為豐富的軍火庫，包含手槍、衝鋒槍、霰彈槍、火箭筒、電磁砲、火焰噴射器及手榴彈等各式誇張的科幻武器供玩家搞破壞，當玩家瘋狂掃射並摧毀頁面元件時，畫面左上方的破壞指數會持續累積，一旦破壞進度達到百分之百，系統便會即時統計破壞分數，帶來滿滿的成就感。
這款作品在社群平台上獲得廣大迴響與極高評價，甚至連不少網站設計師都公開表示，這是近幾年看過最紓壓的網頁遊戲，許多玩家紛紛將其與2006年爆紅的經典動畫影片《Animator vs. Animation》相提並論。也有網友打趣說道，「這種隨心所欲刪除網頁內容的體驗，讓人體會到掌控網路頁面的無比快感。」
《Destroy Any Website》的爆紅映照出近期瀏覽器小遊戲重新席捲網路的流行趨勢，無論是高爾夫主題的拼字遊戲，或是結合經典角色的尋寶玩法，免安裝且隨開即玩的特色正深刻滿足現代人的紓壓需求，對於高壓工作環境下的上班族而言，這類輕量級的網頁破壞遊戲無疑是最佳的數位解壓神器。