名古屋亞運最終日網球項目女雙金牌戰上演的「詹謝大戰」，從場內延燒到場外，就連台灣傳奇名將盧彥勳也加入這場鬥爭，今（4）日深夜於個人社群無預警發布2則限時動態，第一篇痛罵「雙面人讓人看了就噁心」，第2篇則以雙打選手「底線重不重要」，暗指人性底線，儘管2篇文都沒有提及人名，但事件已經在網路上掀起熱議。
盧彥勳深夜發文 暗指某人是雙面人
傳奇球王盧彥勳，4日凌晨在IG發布限動寫道：「雙面人讓人看了就噁心」，並用英文補充：「Nothing disgusting me more than seeing someone who's so two-faced（沒有什麼比看到一個人有兩張臉孔，更讓我噁心）」，由於正好是女雙金牌戰後，發文時機引發遐想。
隨後，盧彥勳又發布另一則限動，以網球壓底線照片為主題，搭配貼文寫下：「之前被一位選手問了一個很有意思的網球問題：『雙打選手一定要有底線嗎？』仔細想了想，其實不管是單打還是雙打，底線都很重要。」
以雙打底線暗指人性 盧彥軒發文時機引遐想
「只是，有些選手的底線清楚、穩定，不會輕易動搖；有些選手的底線，卻會隨著當下的情況與外在因素，不斷改變，容易被打穿。」盧彥勳以網球底線形容人性，「打了這麼多年的網球，越來越覺得，無論單打還是雙打，把底線練好、守住底線，始終是最基本，也是最重要的事。」盧彥勳最後還問：「你們覺得底線重要嗎？」
盧彥勳發文後，立刻在網路上引發討論，也讓詹謝大戰再掀熱度，有球迷從他社群追蹤上，發現他追蹤網壇各大好手、教練，卻獨缺謝淑薇，加上謝淑薇本次女雙搭檔問題也傳出爭議，其中當事者之一的葛藍喬安娜，過去與盧彥勳交情不錯，還曾造訪他的國際網球學院交流。
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傳奇球王盧彥勳，4日凌晨在IG發布限動寫道：「雙面人讓人看了就噁心」，並用英文補充：「Nothing disgusting me more than seeing someone who's so two-faced（沒有什麼比看到一個人有兩張臉孔，更讓我噁心）」，由於正好是女雙金牌戰後，發文時機引發遐想。
隨後，盧彥勳又發布另一則限動，以網球壓底線照片為主題，搭配貼文寫下：「之前被一位選手問了一個很有意思的網球問題：『雙打選手一定要有底線嗎？』仔細想了想，其實不管是單打還是雙打，底線都很重要。」
以雙打底線暗指人性 盧彥軒發文時機引遐想
「只是，有些選手的底線清楚、穩定，不會輕易動搖；有些選手的底線，卻會隨著當下的情況與外在因素，不斷改變，容易被打穿。」盧彥勳以網球底線形容人性，「打了這麼多年的網球，越來越覺得，無論單打還是雙打，把底線練好、守住底線，始終是最基本，也是最重要的事。」盧彥勳最後還問：「你們覺得底線重要嗎？」
盧彥勳發文後，立刻在網路上引發討論，也讓詹謝大戰再掀熱度，有球迷從他社群追蹤上，發現他追蹤網壇各大好手、教練，卻獨缺謝淑薇，加上謝淑薇本次女雙搭檔問題也傳出爭議，其中當事者之一的葛藍喬安娜，過去與盧彥勳交情不錯，還曾造訪他的國際網球學院交流。
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