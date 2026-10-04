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台北市昨下午突襲搜索西門町知名BDSM酒吧Commander D，但執法過程引發批評，沒想到昨晚又爆出西門町另兩家同志酒吧也一同遭到搜索一事，由於本月底就是台灣同志遊行，引發質疑。對於是否參加同志遊行，蔣萬安僅表示「幕僚都在安排」。蔣萬安說，台北就是多元友善，尊重包容的城市，相關行程幕僚都會規畫安排。萬華分局昨稱，位於臺北市萬華區開封街一間酒吧，遭民眾檢舉有妨害風化情事，萬華分局於115年10月3日報請臺灣臺北地方檢察署指揮，並持臺灣臺北地方檢察署核發之搜索票，前往執行搜索。現場警方均依規定執法，並未針對任何身障人士進行言語羞辱，特予嚴正澄清。但《NOWNEWS今日新聞》取得民眾提供的現場音檔，萬華分局在搜索酒吧時，有名腳不太方便的民眾要使用廁所，原有其他民眾解釋「他是殘障，腳不太方便」，沒想到一旁的男性員警竟稱「他殘障還可以在裡面做愛喔？」，另名員警則說「你管人家」，而另名民眾則解釋「他只是坐在裡面」，隨後一群人笑了出來，但有員警連忙說「不要笑，我只是想說殘障也可以這樣。」而原本在櫃台等候搜索的店長則隔空斥責「人家殘障怎麼了，警方辦案也不可以這樣」，該員警則回嗆「沒在跟你講話，你沒有聽到全部過程，不要講這麼多，不甘你的事情」，店長則說「好好做事就這樣，幹嘛批評人家，批評人家殘疾」，此時店長旁的員警說「我們在公務耶」，而原先疑似歧視的員警則說「沒關係，沒在跟你聊天，也沒批評別人，這邊的人聽得很清楚」。蔣萬安上午對此僅表示，警方依法持搜索票進行值勤，但若過程當中，有不當情形，他也要求警察局即刻的檢討，而且釐清，並且盡速對外說明。