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iPhone神功能！出國航班免Google 長按即秀登機門、起飛時間、行李轉盤

只要對著「航班編號」長按！

至於去哪裡按機票？

▲iPhone手機對著「航班編號」長按，跳出「預覽航班」功能，可查詢搭機航廈、登機門、起飛與抵達時間、飛行時間等航班資訊。（圖／AI生成、記者蕭涵云截圖與監製）

iPhone內建「Preview Flight（預覽航班）」功能！訊息3步驟：快速查航班

《NOWNEWS今日新聞》記者自己也曾在預約機場接送時，感受到此功能的方便，只要把航班編號傳給司機，對方就明瞭要在哪一個航廈準備接送

▲不用等到機場就能確認班機資訊，旅客出發前可先用iPhone查詢預覽航班。（圖／機場提供）

iPhone怎麼快速查詢航班資訊？簡單3招分享

FLIGHT

出國旅遊搭飛機，趕到機場還得一邊拖著行李、一邊抬頭找航班看板好麻煩。其實iPhone手機內建就有隱藏神功能，簡單秒秀「預覽航班查詢」，不用另外打開Google搜尋、也不需要下載航空公司App，只要輸入「航空公司代碼＋航班編號」、甚至直接長按就能顯示航廈、登機門、起飛與抵達時間，有旅客發現，甚至連飛行地圖及行李轉盤都有機會查得到，直呼「現在才知道」實在太方便了，趕快學起來。出國搭飛機越來越方便了！你還常常趕到機場才一邊拖著行李、一邊抬頭找航班看板嗎？現在不用這麼麻煩了！iPhone手機內建就有隱藏神功能，超方便一鍵長按就能秒秀「航班查詢」，不用另外打開Google搜尋、也不需要下載航空公司App。◾️不管是官網購買機票的截圖、或電子機票照片，只要有顯示航班號碼都可以，讓旅客直呼「飛了這麼多年，我為什麼現在才知道」，認為實在太方便了，要大家趕快學起來。事實上，iPhone手機這項功能並非近期iOS才新增，早已是內建一段時間的「Preview Flight（預覽航班）」功能。只是近日又因社群分享重新受到注意。國外科技媒體實測也發現，該功能除了自己搭機時方便查詢，也非常適合把航班編號傳給準備接機的家人或朋友，對方就能快速掌握航班最新狀況。，方便接送的人也能掌握航班資訊，真的很貼心。開啟iPhone內建的「訊息」App，在對話框輸入完整的「航空公司代碼＋航班編號」，可以傳給朋友、家人，或乾脆傳給自己。訊息送出後，如果iPhone成功辨識該航班，航班編號就會直接變成可以點選的連結；點擊後選擇「預覽航班」，就會跳出完整的航班資訊頁面。看得到飛機從哪座機場飛往哪裡，以及航班目前狀態、預計及實際起飛、抵達時間；出發及抵達航廈、登機門；航程時間；航班飛行路線地圖，以及抵達後的行李提領轉盤。實際顯示項目則視航空公司及機場提供的資料而定。在iPhone主畫面下拉，開啟「搜尋」直接輸入「航空公司代碼＋航班編號」也可以。打開iPhone內建的「備忘錄」App，輸入：大寫的「FLIGHT」空一格，接著輸入航班號碼（如：CX450），按下右上角「完成」按鈕。只要航班底下出現底線，便能點擊該航班、跳出「預覽航班」再點選，就能查看航班資訊。提醒大家，該功能顯示的航廈、登機門、行李轉盤及即時狀態，還是要以航空公司與機場提供的相應資料為準；有時候iPhone不一定能查到每班航班，也可能因為不同國家、航空公司及航班，顯示的內容可能不同；甚至部分航班也有可能無法辨識。如果遇到轉機、航班臨時調整或取消、登機門變更等情況，建議還是以航空公司通知、或機場航班看板為準。iPhone手機方便快速查詢，建議旅客有時間，仍盡量多方確認官方資訊，多一分保障。