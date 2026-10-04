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胸罩穿整天「還是很香」！1.5萬人點頭認了：喜歡狂聞它

最近發現胸罩越穿越香，就算穿了一整天把胸罩脫下，靠近胸部的位置仍維持香味，完全聞不到汗味

▲有女生最近發現胸罩越穿越香，穿一整天脫下來後，依舊保持香味，吸引1.5萬人共鳴按讚留言。（圖／取自photoAC）

甚至點名如果是「運動內衣、集中型Bra」是例外，流汗後的味道會非常驚人

▲不過有民眾點名，如果是「運動內衣、集中型Bra」則屬於例外，應避免靠近細聞，流汗後的味道會非常驚人。（示意圖／記者林柏年攝2020.06.16）

為何愛聞自己的內衣味？女生為什麼總是香的？專家公布真相

所有人都喜愛自己身上的味道，「因為這味道是他/她創造的，而且有時候自己是聞不太出來的。」人們所選擇的香水、沐浴乳、洗髮精等，最後會結合成個人獨一無二的氣味。

▲張景超過去解釋，女生毛孔較小、汗腺較不發達，出油、出汗情況較不嚴重，因此就連流汗也比較沒有汗臭味。（示意圖／取自Pixabay）

胸罩穿幾次要洗？內衣專家曝正解：運動流汗穿一次就洗

建議胸罩每穿2到3次就要清洗一次，洗滌的週期取決於穿著內衣所做的事

但還是建議「手洗」才是清潔胸罩的最佳方式

不少人外出暴汗一整天，穿過的衣物難免會散出汗味或臭味，但有不少女孩發現胸罩卻是例外。，讓一票人大長知識。一名女網友日前在Threads困惑發文，表示，讓她直喊相當厲害。貼文也引發眾多女孩共鳴，至今已累積超過1.5萬人按讚。不少女生也在留言區分享經歷，坦言也有相同疑惑，常常在外暴汗一整天，回家胸罩還是維持香味，「暴汗之後其他地方臭死了，但胸罩還是香的，疑惑很久了，很神奇」、「那個味道很特別，不是香水也不是洗衣精味，每次聞都要愛上自己」。但也有人提不同看法，坦言不只沒聞到香味，還常散發出酸臭味，，「曾經聞過，覺得酸酸的，沒有到很香」、「如果是運動Bra，且真的去有氧運動了，就不一樣了」、「只要是軟的那種，跟運動內衣一樣，流汗後很嚇人」。根據馥性健康管理中心性治療師童嵩珍表示，每個人身上的味道會依照不同飲食習慣，以及使用的洗衣精而有所不同。至於為什麼會愛聞自己的內衣味，童嵩珍提到，根據美國科學雜誌《Discover Magazine》報導、國際期刊《Scientific Reports》研究也指出，人類除了能精準辨識出自己的味道外，在潛意識中更傾向偏好或接受自己的體味，人們還容易被自身MHC（主要組織相容性複合體）基因不同的伴侶氣味吸引，甚至會透過氣味來潛意識判斷對方是否能成為朋友。物理老師張景超過去也解釋「為什麼女生總是香的」？，因此就連流汗也比較沒有汗臭味，加上女性喜愛塗抹各類保養品，因此容易會有香味產生。不過就算胸罩穿過也是香的，依舊要注意平日清洗，根據英國知名女性泳裝內衣品牌Pour Moi技術專家Lois Siciliano表示，，如果是正常情況下可以2到3次再洗，但如果是運動內衣或穿胸罩運動者，特別是在夏天還有出汗，應該穿過一次就清洗。同時，清洗胸罩時雖然丟入洗衣機很方便，，可先將冷水裝滿洗水槽或水盆，並滴入幾滴內衣洗滌劑或其他溫和洗劑，將胸罩放入水中浸泡10分鐘，接著輕柔搓洗腋下和背帶，最後用乾淨冷水沖洗即可。