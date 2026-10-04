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「你打能源、我也打能源」 烏克蘭鎖定俄羅斯煉油廠反擊

俄囤數百枚彈道飛彈備戰冬季 烏克蘭20公厘彈藥告急

願在G20與普丁見面 澤倫斯基警告：別幻想割讓頓巴斯就能停戰

俄烏戰爭持續升溫，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯正採取新的空襲策略，試圖迫使民眾撤離基輔等主要城市，烏克蘭將以加強攻擊俄羅斯煉油廠作為回應，但強調不會刻意攻擊平民設施。根據路透社報導，澤倫斯基受訪時表示，烏克蘭情報部門取得的文件顯示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已批准新的軍事攻擊方針，在冬季來臨前擴大打擊目標，包括基礎設施、物流系統、道路、學校及醫院等，目的在向民眾施壓，迫使他們離開基輔及其他城市。近期基輔持續遭俄軍無人機及飛彈攻擊，能源、電信、公路及鐵路設施成為主要目標，俄軍更首次攻擊橫跨聶伯河、連接基輔東西兩側的橋梁。澤倫斯基表示，面對俄軍戰術轉變，烏克蘭勢必採取反制措施，「他們攻擊我們的能源，我們也必須回擊他們的能源」，其中首要目標就是替俄羅斯戰爭提供資金來源的煉油廠等設施。不過他強調，烏軍不會仿效俄羅斯，無差別攻擊民用目標。美國總統川普（Donald Trump）上月曾要求烏克蘭避免攻擊俄羅斯石油設施，理由是相關攻擊正推升全球柴油價格。不過澤倫斯基表示，目前沒有任何跡象顯示普丁有意展開和平談判，或討論停止攻擊能源基礎設施。另一方面，澤倫斯基透露，烏軍近期在東部頓巴斯展開代號「韋瓦第」（Vivaldi）的反攻行動，目前已收復約140平方公里土地，作戰仍在持續。俄羅斯則始終要求取得頓巴斯全境控制權，作為達成和平協議的條件之一。隨著冬季逼近，烏克蘭官員警告，俄羅斯已囤積數百枚彈道飛彈，可能再度大規模攻擊電力及供水系統。此外，俄軍近期大量使用速度更快、成本相對低廉的噴射動力「見證者」（Shahed）無人機，也讓烏克蘭防空系統面臨更大壓力。澤倫斯基指出，目前烏軍必須大量依靠F-16及米格戰機攔截這類無人機，約60%由戰機擊落，但戰機使用的20公厘彈藥庫存已逐漸吃緊。烏克蘭正加強電子干擾能力，並預計10月下半月取得首批可攔截新型Shahed的小型低成本防空飛彈。烏克蘭本週也宣布，首度在實戰中使用國產FP-7彈道飛彈，射程約250公里。澤倫斯基透露，他已敦促製造商Fire Point加快完成射程更遠的FP-9，並稱這款可攻擊莫斯科的飛彈有望在今年秋季準備就緒。談到和平談判，澤倫斯基表示，若有助於結束戰爭，他願意在12月邁阿密舉行的G20峰會與普丁會面，但也警告華府，不應在俄羅斯停止敵對行動前急於恢復正常關係，更不能幻想俄羅斯取得頓巴斯後就會自行結束戰爭。此外，澤倫斯基表示，烏克蘭與歐洲官員本週在布魯塞爾磋商後，已取得採購無人機所需資金，以支應2027年初的作戰需求；烏方也正與歐洲夥伴合作，透過重新分配預算、雙邊援助及運用歐盟900億歐元貸款等方式，填補今年約270億美元的國防預算缺口。