東北季風明（5）日再度增強，北部、東北部迎風面水氣明顯增加，大台北、東北部全天有雨，並要留意局部大雨，氣溫也將一路下滑，前中央氣象局局長鄭明典表示，北部、東北部「很有感」，加上下雨影響，明顯變涼已成定局。中央氣象署預報員王品翔也提醒，周二至周四（10月6日至10月8日）北台灣高溫僅25至26度，早晚約20度。
東北季風明顯增強 北部、東北部有感變涼
鄭明典今天透過臉書發文指出，明天東北季風增強，相當顯著的風力增強，北部、東北部應該很有感，不過在暖化背景下，平地還不到冷的程度，只是加上下雨的影響，說「明顯變涼」應該沒問題。
大台北、東北部全天有雨 慎防局部大雨
王品翔則說明，今天東半部有短暫雨，午後山區有局部短暫雨，明天受東北季風抵達後，大台北、東北部全天有不定時降雨，要注意局部大雨，桃園以北、東半部降雨機率也偏高，午後山區、南部有雷陣雨，南部山區有局部較大雨勢。
周二至周六天氣差不多，水氣略有減少，大台北、東半部、恆春半島有局部雨，午後山區及南部地區有陣雨。
北台灣高溫驟降至25度 國慶連假東北季風持續影響
氣溫方面，今天北部、東北部白天高溫仍有30至31度，明天東北季風增強，氣溫逐漸下滑，周二至周四白天高溫，在北台灣只剩下25至26度，早晚則要注意20度左右的氣溫，體感明顯會變涼。
中南部白天高溫仍有30度以上，但早晚感受也偏涼，周五開始的國慶連假，預估台灣仍會受東北季風影響，北部、東半部高溫都在30度以下，中南部仍有31至32度，低溫則為24至25度，留意日夜溫差大。
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鄭明典今天透過臉書發文指出，明天東北季風增強，相當顯著的風力增強，北部、東北部應該很有感，不過在暖化背景下，平地還不到冷的程度，只是加上下雨的影響，說「明顯變涼」應該沒問題。
王品翔則說明，今天東半部有短暫雨，午後山區有局部短暫雨，明天受東北季風抵達後，大台北、東北部全天有不定時降雨，要注意局部大雨，桃園以北、東半部降雨機率也偏高，午後山區、南部有雷陣雨，南部山區有局部較大雨勢。
周二至周六天氣差不多，水氣略有減少，大台北、東半部、恆春半島有局部雨，午後山區及南部地區有陣雨。
氣溫方面，今天北部、東北部白天高溫仍有30至31度，明天東北季風增強，氣溫逐漸下滑，周二至周四白天高溫，在北台灣只剩下25至26度，早晚則要注意20度左右的氣溫，體感明顯會變涼。
中南部白天高溫仍有30度以上，但早晚感受也偏涼，周五開始的國慶連假，預估台灣仍會受東北季風影響，北部、東半部高溫都在30度以下，中南部仍有31至32度，低溫則為24至25度，留意日夜溫差大。