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中華職棒富邦悍將本季在總教練後藤光尊帶領下，季初喊出「不一樣了」的口號，最終仍抱憾無緣季後賽。這不僅是悍將連續8年未嘗季後賽滋味，更創下連續10年未能打進台灣大賽的悲情紀錄，正式超越三商虎隊在1991至1999年間保持的隊史紀錄，成為中職史上最長紀錄。面對再次遺憾落幕的賽季，陣中兩大後援主力曾峻岳、張奕以及隊長范國宸，紛紛於個人社群寫下感想，字裡行間充滿對本季的深刻反省與對未來的期許。本季曾峻岳以後援身分出賽48場，繳出5勝3敗、25次救援成功與7次中繼成功、防禦率1.57的優異成績，其中25次救援成功更創下個人生涯單季新高。雖然季中定位從終結者調整為第8局布局投手，但他依然是悍將不可或缺的牛棚大將。回顧今年，曾峻岳坦言結果留下不少遺憾，不只球隊沒能達到預期目標，自己也有許多需要檢討之處。他提到危機時刻總希望自己能更冷靜堅定，但事發後才發現自己尚未準備好。面對場內外的風風雨雨，他體悟到無論有多少理由，最終站在投手丘上的都是自己。曾峻岳特別提及教練曾提醒他「不要總是替自己找理由」，這句話讓他明白真正的成長是願意面對自己的不足。雖然遺憾沒能成為讓人放心的角色，但他表示會帶著不甘心與教訓繼續前行，許願明年成為更好的自己。今年迎來反彈賽季的張奕，本季後援出賽53場，貢獻7勝3敗、23次中繼成功與6次救援成功，防禦率從去年的5.34大幅下修至1.69，成為牛棚中最穩定的核心大將。張奕在貼文中感嘆職業運動很殘酷，喜悅可能瞬間被討回，因此球員必須學會在喜悅與不甘之間來回。談到支撐自己前行的動力，張奕表示每次聽到看台上的「衝鋒曲」、看到藍色旗海揮舞，內心都會被再次點燃，深刻感受到那份榮譽與責任。張奕認為，職業運動教給他的是在結果不如預期時，依然相信走過的每一步。他期待未來當藍色旗海再次升起時，大家能不用遺憾與羨慕，而是挺起胸膛驕傲地說：「我們是悍將家人。」扛下隊長重任的范國宸也對全隊與球迷喊話，坦言每個人都渴望打季後賽，但「我們真的還不夠好」。他強調，現在這一刻起就是明年球季的開始，唯有不斷讓自己變得更好更強，才有機會繼續往上攀升，同時也感謝球員、教練、後勤團隊的付出，並期盼悍將家人們明年能繼續給予支持。