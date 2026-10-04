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費城76人今日在主場舉辦一年一度的公開對抗賽，這也是超級巨星詹姆斯（LeBron James）加盟後的首度亮相。現場吸引近10000名球迷以10美元的票價進場，只為一睹這名41歲老將披上76人戰袍的風采。雖然只是一場隊內練習，但詹姆斯不僅頻頻上演爆扣與大號三分，更在受訪時透露當家長人恩比德（Joel Embiid）的身體狀態相當不錯，為球隊新賽季的爭冠之路注入強心針。在現場播報員的熱烈介紹下，詹姆斯正式以先發球員身分登場。由於76人的6號球衣已為傳奇球星「J博士」厄文（Julius Erving）退休，詹姆斯在練習賽中改披9號戰袍。他與恩比德、馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）及新秀艾吉康（VJ Edgecombe）組成的豪華陣容首度合體，讓費城球迷對新賽季充滿無限期待。比賽一開打，詹姆斯便與馬克西上演一次精彩的快攻空中接力灌籃，並在籃框上掛了幾秒鐘。隨後他還秀出背後妙傳給艾吉康讓其飆進大號三分球。除了場上大秀球技，詹姆斯在場下也展現十足親和力，客串起保母將馬克西的女兒漫威（Marvel）放在膝蓋上逗弄，讓這場為76人青年基金會募得逾80000美元的慈善對抗賽充滿歡樂氣氛。對於球迷最關心的雙星配合與球隊健康問題，詹姆斯帶來了令人振奮的消息。他表示，過去經常受到傷病困擾的恩比德，在這次訓練營中全程參與，且體態看起來更加精實輕盈。恩比德甚至在練習賽中上演了一記左手切入爆扣，雖然他隨後打趣地說這「可能是我職業生涯最後一次灌籃」，但其極佳的身體狀態已讓詹姆斯與全隊感到相當振奮。談到來到費城的首週生活，這位即將迎來破紀錄第24個NBA賽季的歷史得分王表示：「大家都張開雙臂歡迎我。我開始用我的發言權、我對比賽的掌握度以及經驗來融入球隊。雖然在球場外，沒有家人陪伴的旅行與生活還需要一點時間適應，但到目前為止一切都很棒，這是個很棒的第一週。」76人預計在週一迎來首場季前熱身賽，詹姆斯表示希望能藉此找回比賽節奏，但同時也不會操之過急。76人新賽季的例行賽開幕戰將於10月20日登場，屆時他們將作客紐約迎戰衛冕軍尼克隊，這支備受期待的費城大軍能否如願衝擊總冠軍，全聯盟都拭目以待。