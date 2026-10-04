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國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣（3）日展開基層問政行程，展現跨世代團結氣勢。江啟臣攜手立委黃健豪、市議員賴順仁於北屯紫微宮舉辦聯合問政說明會，忠平里長許秀蓉等多位在地里長到場力挺；深入傾聽鄉親對交通與農經建設的迫切心聲。擘劃台中黃金十年 提「20分鐘生活圈」與健康照護加碼江啟臣指出，北屯人口已突破31萬，在少子化浪潮下逆勢大幅成長，近五年更增設五所國中小。隨著台中國際會展中心啟用及中央投入60億元推動二期工程，未來十年將是台中產經發展關鍵的「黃金十年」。對此，他具體主張打造「20分鐘生活圈」，讓市民就醫、就學、就業與育樂皆能就近獲得滿足。在長照與市民福利方面，江啟臣承諾長輩福利「只加不減」，將研議擴大敬老愛心卡折抵範圍至醫院掛號費、市立運動場館及農會特產；同時以自身曾罹患帶狀疱疹（皮蛇）的經歷感同身受，提出由市府補助65歲以上弱勢或高風險長輩施打帶狀疱疹疫苗，全方位提升基層健康照護品質。跨世代民代齊聚展團結 產經與交通建設雙軌並進深耕議會七屆的市議員賴順仁表示，因應北屯大量新婚家庭與幼童進駐，長年在教育委員會推動國小雙語教學與課桌椅汰換，並持續盯緊北屯國民運動中心與大坑步道整修工程。立委黃健豪則感性感謝賴順仁當年的提攜，並透露捷運橘線可行性研究已獲行政院原則同意，未來將在立法院交通委員會全力爭取預算與緊盯進度。在地忠平里長許秀蓉盛讚，北屯已從昔日邊陲蛻變為台中最亮眼的地段，這些建設成果離不開實幹團隊的付出。江啟臣表示，從北屯的密集的產經擘劃到外埔的海線農經需求，他將持續深入基層，將鄉親的期待轉化為具體的施政藍圖。