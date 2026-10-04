懸疑影集《
綁架遊戲 kiDnap GAME》集結亞洲影帝影后主演，包括坂口健太郎、 李準基、岡崎紗繪、柯佳嬿等，2日在東京舉辦首映會，主演們也都到齊，共同踏上紅毯，柯佳嬿身穿深V黑色短洋裝， 搭配厚底長靴帥氣亮相，她不改柯式幽默，笑說第一次聽到這部戲時，只覺得是一個「預算很多的企劃」。
柯佳嬿笑劇組預算很多 影后演技備受期待
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綁架遊戲 kiDnap GAME》2日在東京舉辦世界首映會，柯佳嬿用日文向粉絲打招呼，中文、英文和日文切換，再度圈粉，演員們也都分享初次合作心情，柯佳嬿笑說：「第一次聽到這個企劃的時候，知道要在這麼多不一樣的城市拍攝，然後有這麼多很棒的演員， 我就覺得『哇！這是一個預算很多的企劃』。」
她在劇中飾演台北參賽者「完美網紅人妻」克莉絲蒂娜， 丈夫失蹤後被迫加入遊戲，分散於東京、首爾與台北的三條命運線， 將在故事中途於台灣正面交會，面對一名執意追查真凶的刑警， 以及一名為救女兒被逼到極限的醫師。
柯佳嬿究竟會成為兩人的盟友，還是握有不能公開的祕密，
也為劇情增添懸念。柯佳嬿在首映會分享參演心情：「 這是我第一次和日本團隊一起工作。雖然我來日本旅行過很多次， 但這次是來工作，感覺很不一樣。能和《綁架遊戲 kiDnap GAME》的團隊一起完成這部作品，對我來說是一段很棒的回憶。 」
坂口健太郎佩服劇組野心 懷疑是否能成真
坂口健太郎回憶，第一次讀完劇本時，
曾覺得這是個野心十足、充滿挑戰的計畫，甚至一度懷疑能否實現， 直到拍攝第一場戲時，台詞幾乎都是英文， 也讓他真切感受到作品終於正式啟動， 他感謝劇組在這個時代下定決心，製作如此國際化的作品。
李準基盼新戲成為新起點 看好國際合作
李準基則以流利日語發表開場致詞， 感謝導演如同船長般帶領各國團隊，並表示：「 能接到這麼大規模的企畫，我感到非常榮幸，也很感動。」他期盼《 綁架遊戲 kiDnap GAME》能成為新的起點， 讓大家看見國際合作作品確實能夠實現， 也邀請觀眾一路欣賞到最後。
《綁架遊戲 kiDnap GAME》劇情介紹 Hami Video播出
《綁架遊戲 kiDnap GAME》從東京、首爾、台北、新加坡、曼谷、
那霸與馬尼拉同時爆發的連環綁架案展開。 七名來自不同城市的受害者家屬被迫加入一場為期10天的致命競賽 ，各自收到截然不同的危險指令，還必須搶在其他人之前完成任務。 遊戲規則殘酷宣告：「能獲救的，只有一人。」 七位關鍵人士究竟該攜手交換線索、找出操控遊戲的幕後主使， 還是為了替所愛之人搶下唯一生機，不惜欺騙甚至背叛彼此？《 綁架遊戲 kiDnap GAME》將於10月6日起於MOD、Hami Video全台獨家首播。
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柯佳嬿究竟會成為兩人的盟友，還是握有不能公開的祕密，
坂口健太郎佩服劇組野心 懷疑是否能成真
坂口健太郎回憶，第一次讀完劇本時，
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