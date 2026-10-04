懸疑影集《綁架遊戲 kiDnap GAME》集結亞洲影帝影后主演，包括坂口健太郎、李準基、岡崎紗繪、柯佳嬿等，2日在東京舉辦首映會，主演們也都到齊，共同踏上紅毯，柯佳嬿身穿深V黑色短洋裝，搭配厚底長靴帥氣亮相，她不改柯式幽默，笑說第一次聽到這部戲時，只覺得是一個「預算很多的企劃」。

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▲《綁架遊戲 kiDnap GAME》柯佳嬿亮相東京首映會，身穿黑色造型於主視覺背板前留下紀念。（圖／Hami Video提供）
▲《綁架遊戲 kiDnap GAME》柯佳嬿亮相東京首映會，身穿黑色造型於主視覺背板前留下紀念。（圖／Hami Video提供）
柯佳嬿笑劇組預算很多　影后演技備受期待

綁架遊戲 kiDnap GAME》2日在東京舉辦世界首映會，柯佳嬿用日文向粉絲打招呼，中文、英文和日文切換，再度圈粉，演員們也都分享初次合作心情，柯佳嬿笑說：「第一次聽到這個企劃的時候，知道要在這麼多不一樣的城市拍攝，然後有這麼多很棒的演員，我就覺得『哇！這是一個預算很多的企劃』。

她在劇中飾演台北參賽者「完美網紅人妻」克莉絲蒂娜，丈夫失蹤後被迫加入遊戲，分散於東京、首爾與台北的三條命運線，將在故事中途於台灣正面交會，面對一名執意追查真凶的刑警，以及一名為救女兒被逼到極限的醫師。

柯佳嬿究竟會成為兩人的盟友，還是握有不能公開的祕密，也為劇情增添懸念。柯佳嬿在首映會分享參演心情：「這是我第一次和日本團隊一起工作。雖然我來日本旅行過很多次，但這次是來工作，感覺很不一樣。能和《綁架遊戲 kiDnap GAME》的團隊一起完成這部作品，對我來說是一段很棒的回憶。

坂口健太郎佩服劇組野心　懷疑是否能成真

坂口健太郎回憶，第一次讀完劇本時，曾覺得這是個野心十足、充滿挑戰的計畫，甚至一度懷疑能否實現，直到拍攝第一場戲時，台詞幾乎都是英文，也讓他真切感受到作品終於正式啟動，他感謝劇組在這個時代下定決心，製作如此國際化的作品。

▲《綁架遊戲 kiDnap GAME》李準基在劇中急尋遭綁架的女兒。（圖／Hami Video提供）
▲《綁架遊戲 kiDnap GAME》李準基在劇中急尋遭綁架的女兒。（圖／Hami Video提供）
李準基盼新戲成為新起點　看好國際合作

李準基則以流利日語發表開場致詞，感謝導演如同船長般帶領各國團隊，並表示：「能接到這麼大規模的企畫，我感到非常榮幸，也很感動。」他期盼《綁架遊戲 kiDnap GAME》能成為新的起點，讓大家看見國際合作作品確實能夠實現，也邀請觀眾一路欣賞到最後。

《綁架遊戲 kiDnap GAME》劇情介紹　Hami Video播出

《綁架遊戲 kiDnap GAME》從東京、首爾、台北、新加坡、曼谷、那霸與馬尼拉同時爆發的連環綁架案展開。七名來自不同城市的受害者家屬被迫加入一場為期10天的致命競賽，各自收到截然不同的危險指令，還必須搶在其他人之前完成任務。遊戲規則殘酷宣告：「能獲救的，只有一人。」七位關鍵人士究竟該攜手交換線索、找出操控遊戲的幕後主使，還是為了替所愛之人搶下唯一生機，不惜欺騙甚至背叛彼此？《綁架遊戲 kiDnap GAME》將於10月6日起於MOD、Hami Video全台獨家首播。


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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...