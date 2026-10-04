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▲黃世杰昨晚在中壢舉行南桃園競選總部成立大會。（圖／黃世杰辦公室提供）

民進黨桃園市長參選人黃世杰昨（3）晚在中壢舉行南桃園競選總部成立大會，也是黃世杰此次選舉首度的大型造勢活動，現場加線上共超過10萬人參與，包含總統賴清德、行政院長卓榮泰都到場站台，炒熱桃園選情。對此，黨政人士分析，桃園市長的選情往年都不熱，今年距離投票日還有近兩個月，即便不像「洋流」有全國關注度，但桃園已經有將要翻轉的感受，如今總統、閣揆、內閣全明星隊頻頻到桃園，為黃世杰選情注入強心針，也讓桃園與雙北的共伴效應越來越強，勝負恐要到最後一刻才分曉。中央政府明星隊近日頻頻到訪桃園，為黃世杰增添動能、注入強心針，包含上月20日，行政院秘書長張惇涵現身中壢，與台北市長參選人沈伯洋一起陪同黃世杰赴中壢夜市掃街；上月30日，勞動部長洪申翰到桃園，與黃世杰同台出席桃園市總工會活動；昨日上午平鎮臨時站通車，交通部長陳世凱也親自到桃園，並與黃世杰共同搭火車進場。此外，明星隊進軍桃園，在本週末大造勢上演再一波高潮。閣揆、總統同場拉抬黃世杰，卓榮泰將此次選舉首場站台獻給桃園市民，背書黃世杰向他完整討論的市政願景；賴清德兩周內更是三度到桃園，前天才赴龜山拜票，昨天又到黃世杰造勢壓軸演說，提出支持黃世杰的五大理由。黨政人士說，從近來的民調就可以看得出來，黃世杰除在家鄉本陣等沿海區域擴大優勢外，北桃園更是持續上揚，伴隨全明星隊進駐，趨勢讓一直都在射程範圍的桃園開始被各界關注，看到國民黨在攻擊黃世杰昨晚造勢，就知道選情並不是某些民調預估的一面倒了。多次參與桃園市長選舉的綠營人士強調，南桃園的造勢現場除了是黃世杰在客家本陣紮實經營的顯現，也是大家對於張善政施政不滿意的具體表現；他回憶，2022選舉時任市長候選人鄭運鵬、時任市長鄭文燦合體的造勢場合讓人印象深刻，無奈最終仍然敗選，桃園綠營的士氣大受影響，但今天造勢場合黃世杰的大進場熱度更甚以往，以今年選舉氛圍來說，不少人都感到訝異，也讓桃園綠營重燃信心。上述黨政人士認為，隨著民進黨在台北選情看漲，新北也維持穩定的情況下，桃園持續上揚將產生共伴效應，能期待重演2014年攻克桃園的逆轉奇蹟。