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點名「毒品只是藥」說法 陳以信：豈能簡單劃上等號

12年前反對篩檢、如今列「反毒四招」 陳以信要沈說清楚

蔣沈都表態願辯論 陳以信：面對面把毒品政策講清楚

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年提出「把毒品和藥品劃上等號」，相關內容近日再掀討論。國民黨文傳會主委陳以信今（4）日表示，毒品與醫療藥品豈能簡單劃上等號，這種說法嚴重低估毒品的成癮性、危險性與社會危害；沈伯洋如今競選台北市長，更有責任向市民說清楚，2014年的主張現在到底還認不認同。陳以信指出，沈伯洋當年不僅寫下「首先，把毒品和藥品劃上等號吧」，還稱「毒品只是藥（Drugs）」，甚至提出建立社區中心，「提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」。如今面對質疑，沈伯洋則以「毒品跟藥品的英文都是Drug」回應。陳以信反問，英文使用同一個「Drug」，難道醫療藥品與毒品濫用就可以劃上等號？陳以信表示，沈伯洋現在競選台北市長，而市長掌握教育、警政、衛生及社政資源，如果一位市長仍認為「毒品和藥品劃上等號」，甚至無法清楚向青少年說明毒品濫用與正常醫療用藥的差別，這樣的毒品觀念一旦進入市政決策，恐將淡化青少年對毒品危害的認知，增加青少年接觸及濫用毒品的風險。「台北市民絕不能拿下一代做毒品政策實驗！」陳以信強調，沈伯洋有責任清楚說明現在對於毒品政策的立場。陳以信也質疑沈伯洋毒品政策的前後標準。他指出，沈伯洋2014年曾強烈批評新北市對特定學生進行毒品尿液篩檢，認為可能造成標籤化；但到了2026年競選台北市長提出校園「反毒四招」，卻將「導入篩檢」列為政策之一。陳以信表示，十二年前反對篩檢，十二年後自己主張導入篩檢，政策當然可以改變，但前後標準為何不同，沈伯洋有責任說清楚。陳以信表示，既然台北市長蔣萬安與沈伯洋都已公開表態願意參加台北市長辯論，他呼籲兩人就毒品政策公開辯論，「不要再隔空交火，直接面對面把政策講清楚，讓市民自己判斷。」