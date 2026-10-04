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▲中國連假出國潮！澳洲景點「9成是中國遊客」（圖／截自小紅書）

▲中國連假出國潮！澳洲景點「9成是中國遊客」（圖／截自小紅書）

今年中秋節與國慶假期相近，不少中國大陸民眾透過「拼假」，連休多達10多天的超長假期，掀起一波出境旅遊熱潮。10月2日，話題「#全世界都知道中國人放假了#」更一度衝上微博熱搜榜首，全球各地熱門景點都被大陸遊客「攻占」，不少網友笑稱，出國旅遊竟感受不到異國風情，「走到哪裡都能無障礙聽懂周圍說話」。在澳洲生活多年的華人王先生，日前上傳一段知名景點的現場影片，畫面中海岸觀光步道擠滿人潮，幾乎清一色是拍照打卡的中國面孔。他表示，影片拍攝於9月28日，隨著假期展開，當地熱門景點的中國遊客比例甚至高達9成，「中國遊客超多，連當地人都看傻了，外國人的占比感覺還不如上海外灘，除了工作人員，全是同胞」。也有人在雪梨與墨爾本旅遊時發現，無論在景點或車站，前後左右都被同胞包圍，恍惚間分不清自己究竟身在澳洲還是國內。除了熱門大城市，連自然風光路線也擠滿中國遊客。來自上海、28歲的旅客阿柒多，這趟行程從威尼斯出發，途經多洛米蒂山區（Dolomites）、佛羅倫斯，最後前往羅馬。她原本以為前往多洛米蒂的遊客不多，沒想到一到現場，亞洲面孔隨處可見，主動上前打招呼的，基本上全是中國人。阿柒多在多洛米蒂的三峰山（Tre Cime di Lavaredo）發現，有中國遊客用白色石頭在地面排出「中國人會飛」、「國慶快樂」等字樣。有網友將照片發到社群平台後，意外引來當初擺石頭的「原主」現身認領，還曬出同一機位的打卡照，引發網友熱議。不少人為了避開人潮，選擇提早請假出發，卻仍躲不過這波出國大潮。來自廣東、28歲的小施，早在9月22日就請假飛往倫敦，原想「錯峰出行」，沒想到倫敦街頭同樣擠滿自己人，甚至每到一家社群平台推薦的「網紅餐廳」，身旁坐的都是照著同一份攻略、點同一道招牌菜的同胞。社群平台上，許多網友紛紛曬出自己在日本、泰國、歐洲等地的旅遊盛況，笑稱「以為自己出了個『假國』」、「全球景點正在進行大陸假期同步」。這波超長假期帶來的旅遊爆發力，也讓全球旅遊市場再度見識到中國遊客龐大的消費與出行能量。