電腦每天用完到底要不要關機？不少人擔心長期不關機會加速硬體損耗，但電腦維修服務公司Data Doctors指出，現代電腦其實沒有每天關機的必要，短時間不用時進入「睡眠模式」即可，也不至於因此傷害機器；真正需要注意的，反而是電腦太久沒有「重新啟動」。不過，若是需要遠端連線電腦，或正在進行備份、雲端同步、掃毒及大型更新，這2種情況反而不適合急著關機。
電腦不關機會壞嗎？專家：每天睡眠沒問題
睡眠模式會讓電腦進入低耗電狀態，同時保留目前工作內容，隔天可快速恢復使用，現代硬體也不用太擔心反覆開、關機造成的磨損。相較之下，真正比較浪費的是電腦沒人使用，卻整晚保持完全運作。微軟官方指出，「睡眠」只會使用非常少的電力，適合短時間離開電腦；如果長時間不使用筆電、又沒有充電條件，可改用「休眠」，耗電量比睡眠更低。
這2種情況別急著關機
不過，部分情況反而需要讓電腦保持運作。AARP科技專欄整理，第一種是需要遠端連線，例如人在外面仍要連回家中或公司的電腦；第二種則是正在執行備份、雲端檔案同步、病毒掃描或大型軟體更新，這些工作還沒完成前，都不適合直接關機。
比關機更重要！記得定期「重新啟動」
真正值得注意的是「太久沒有重新啟動」，程式、驅動程式與背景程序長期運作後，可能出現記憶體未正常釋放或程式異常，重新啟動可以清除工作記憶體、重新載入作業系統，部分系統與安全性更新也必須重新啟動才能完成。若每天使用電腦，晚上使用睡眠模式即可；若數天不會使用、準備旅行，或電腦開始卡頓、系統出現異常，就可考慮完整關機或重新啟動。
手機多久關機一次？Tim哥：每週一次
台灣3C達人Tim哥認為手機長期不關機、每天頻繁關機都有缺點，建議可「每週重啟一次，或三天關一次」，避免過度頻繁開關機，同時藉由重新啟動清理部分系統暫存資料。
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睡眠模式會讓電腦進入低耗電狀態，同時保留目前工作內容，隔天可快速恢復使用，現代硬體也不用太擔心反覆開、關機造成的磨損。相較之下，真正比較浪費的是電腦沒人使用，卻整晚保持完全運作。微軟官方指出，「睡眠」只會使用非常少的電力，適合短時間離開電腦；如果長時間不使用筆電、又沒有充電條件，可改用「休眠」，耗電量比睡眠更低。
不過，部分情況反而需要讓電腦保持運作。AARP科技專欄整理，第一種是需要遠端連線，例如人在外面仍要連回家中或公司的電腦；第二種則是正在執行備份、雲端檔案同步、病毒掃描或大型軟體更新，這些工作還沒完成前，都不適合直接關機。
比關機更重要！記得定期「重新啟動」
真正值得注意的是「太久沒有重新啟動」，程式、驅動程式與背景程序長期運作後，可能出現記憶體未正常釋放或程式異常，重新啟動可以清除工作記憶體、重新載入作業系統，部分系統與安全性更新也必須重新啟動才能完成。若每天使用電腦，晚上使用睡眠模式即可；若數天不會使用、準備旅行，或電腦開始卡頓、系統出現異常，就可考慮完整關機或重新啟動。
手機多久關機一次？Tim哥：每週一次
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